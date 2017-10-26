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22:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучаев: В Лиге чемпионов для ЦСКА ещё ничего не потеряно

19-летний полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказал мнение о перспективах «армейцев» в Лиге чемпионов, а также заявил, что уже не вспоминает о голе в ворота голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

Источник: РИА "Новости"

«В Лиге чемпионов для ЦСКА ещё ничего не потеряно. Поедем в Швейцарию на матч с «Базелем» с одной целью — победить и продолжить борьбу за выход из группы.

Что касается гола в ворота де Хеа, то первое время мне действительно о нём часто напоминали, но сейчас, кажется, подзабыли. Я и сам уже о нем не вспоминаю: та игра с «МЮ» — в прошлом.

Моя первостепенная задача — как можно чаще помогать команде. Мы все думаем о первом месте в чемпионате России и выходе из группы в Лиге чемпионов.

Нам, молодым футболистам, нужно много доказывать. Пока нам дают слишком много авансов, и полноценным игроком стартового состава я себя конечно же не считаю.

Наши ветераны всегда помогут и подстрахуют. Вообще, в нашей команде много качественных игроков, — цитирует Кучаева интернет-издание Bobsoccer.

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