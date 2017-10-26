Кучаев: В Лиге чемпионов для ЦСКА ещё ничего не потеряно

«В Лиге чемпионов для ЦСКА ещё ничего не потеряно. Поедем в Швейцарию на матч с «Базелем» с одной целью — победить и продолжить борьбу за выход из группы.

Что касается гола в ворота де Хеа, то первое время мне действительно о нём часто напоминали, но сейчас, кажется, подзабыли. Я и сам уже о нем не вспоминаю: та игра с «МЮ» — в прошлом.



Моя первостепенная задача — как можно чаще помогать команде. Мы все думаем о первом месте в чемпионате России и выходе из группы в Лиге чемпионов.