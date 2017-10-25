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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» — «Спартак»: испанцы продают билеты на гостевой сектор со скидкой 50%

«Севилья» на своём официальном сайте опубликовала информацию для болельщиков по поводу продажи билетов на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1 ноября).

Источник: Reuters

Напомним, ранее УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор на матче в Севилье из-за использования пиротехники болельщиками «Спартака» на матче с «Марибором» (1:1), который прошёл 13 сентября.

«Руководство «Севильи» может подвергнуть санкциям болельщиков, которые будут уличены в попытке перепродажи билетов на матч против «Спартака». В день матча возле стадиона будут проводиться «контрольные закупки» и негласный контроль за болельщиками, которые будут пытаться перепродать билеты.

В связи с тем что УЕФА закрыл гостевой сектор для болельщиков «Спартака», мы установили 50% скидку при покупке билетов на данную трибуну для болельщиков «Севильи». Билеты, которые были куплены в открытом режиме, будут доступны для болельщиков вне зависимости от их гражданства. Но из-за ажиотажа вокруг матча вероятность того, что билеты останутся, очень мала, — сообщили в «Севилье».

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