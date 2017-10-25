«Севилья» — «Спартак»: испанцы продают билеты на гостевой сектор со скидкой 50%

«Руководство «Севильи» может подвергнуть санкциям болельщиков, которые будут уличены в попытке перепродажи билетов на матч против «Спартака». В день матча возле стадиона будут проводиться «контрольные закупки» и негласный контроль за болельщиками, которые будут пытаться перепродать билеты.

В связи с тем что УЕФА закрыл гостевой сектор для болельщиков «Спартака», мы установили 50% скидку при покупке билетов на данную трибуну для болельщиков «Севильи». Билеты, которые были куплены в открытом режиме, будут доступны для болельщиков вне зависимости от их гражданства. Но из-за ажиотажа вокруг матча вероятность того, что билеты останутся, очень мала, — сообщили в «Севилье».