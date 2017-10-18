Юрий Семин: То, что «Карабах» играет в Лиге чемпионов — громадный успех азербайджанского футбола

Источник: РИА "Новости"

«Начнем с того, что, несмотря на поражения в групповом этапе, которых, к сожалению, будем реалистам, было не избежать, это в любом случае большой успех. Самое главное то, что они постоянно двигаются по восходящей, в правильном направлении. Две команды в Азербайджане — «Карабах» и «Габала», развивают, тянут вперед весь азербайджанский футбол. Во-первых, в этих клубах уделяется большое внимание детским и юношеским командам, всей инфраструктуре, весь футбол в стране, по сути, держится на них.

А то, что «Карабах» проигрывал грандам европейского футбола… Все проигрывают! Конечно, «Карабах» не в состоянии пока соперничать каждый матч на равных с командами, которые обладают игроками, лучшими в мире. «Карабах» или «Габала» на данный момент не могут себе позволить таких футболистов. По финансовым и по многим другим причинам. Поэтому, подчеркну еще раз — это большой успех, без преувеличения, то, что «Карабах» играет в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы — «Габала». Это громадный успех для футбола Азербайджана, — цитирует Семина Azerisport.