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21:13 (мск), источник: Советский спорт

Юрий Семин: То, что «Карабах» играет в Лиге чемпионов — громадный успех азербайджанского футбола

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выступление «Карабаха» Лиге чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

«Начнем с того, что, несмотря на поражения в групповом этапе, которых, к сожалению, будем реалистам, было не избежать, это в любом случае большой успех. Самое главное то, что они постоянно двигаются по восходящей, в правильном направлении. Две команды в Азербайджане — «Карабах» и «Габала», развивают, тянут вперед весь азербайджанский футбол. Во-первых, в этих клубах уделяется большое внимание детским и юношеским командам, всей инфраструктуре, весь футбол в стране, по сути, держится на них.

А то, что «Карабах» проигрывал грандам европейского футбола… Все проигрывают! Конечно, «Карабах» не в состоянии пока соперничать каждый матч на равных с командами, которые обладают игроками, лучшими в мире. «Карабах» или «Габала» на данный момент не могут себе позволить таких футболистов. По финансовым и по многим другим причинам. Поэтому, подчеркну еще раз — это большой успех, без преувеличения, то, что «Карабах» играет в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы — «Габала». Это громадный успех для футбола Азербайджана, — цитирует Семина Azerisport.

«Карабах» занимает последнее место в группе С, имея в активе одно очко. В последнем матче команда дома сыграла вничью с «Атлетико» — 0:0.

Карабах 0:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
18.10.2017, 19:00 Зрители: 47923 Групповой турнир: Группа C Baku Olympic Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов Диего Симеоне
Составы
Ибрахим Шехич 13
Рашад Садыгов (к) 14
Анси Аголли 25
90+4′ Бадави Гусейнов 55
Гара Гараев 2
Ришард Алмейда 20
59′ 75′ Дино Ндлову 9
Махир Мадатов 11
71′ Максим Медведев 5
Якуб Ржезничак 52
53′ 85′ Мигель Маркос Мадера Мичел 8
Тарик Эльюнусси 18
69′ Педру Энрике 10
Уайльд-Дональд Геррье 77
13 Ян Облак
2 Диего Годин
3 Филипе Луис
16 Шиме Врсалько
24 Хосе Хименес
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
7 Антуан Гризманн
22 Николас Гайтан 64′
5 Томас Партей
10 Янник Феррейра-Карраско 72′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
21 Кевин Гамейро 72′
11 Анхель Корреа
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 3
2 Угловые 5
15 Фолы 10
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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