Все билеты на домашний матч «Базеля» против ЦСКА в Лиге чемпионов проданы

«Все билеты на домашний матч “Базеля” против ЦСКА проданы. Мы ожидаем аншлаг среди швейцарских болельщиков на матч против российской команды. Болельщикам команды гостей мы выделили 1700 билетов, однако информацию о том, сколько примерно приедет фанатов из России, мы сможем дать в пятницу», — сказала Рут.