Все билеты на домашний матч «Базеля» против ЦСКА в Лиге чемпионов проданы

«Базель» сыграет с ЦСКА 31 октября на стадионе «Санкт-Якоб-парк», который вмещает 38 512 зрителей. Встреча начнется в 22:45 мск.
«Все билеты на домашний матч “Базеля” против ЦСКА проданы. Мы ожидаем аншлаг среди швейцарских болельщиков на матч против российской команды. Болельщикам команды гостей мы выделили 1700 билетов, однако информацию о том, сколько примерно приедет фанатов из России, мы сможем дать в пятницу», — сказала Рут.
В турнирной таблице после трех туров с девятью очками лидирует английский «Манчестер Юнайтед», второе место занимает «Базель» (6 очков), третье — ЦСКА (3), четвертое — португальская «Бенфика» (0).