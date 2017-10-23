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14:34 (мск), источник: ТАСС

Все билеты на домашний матч «Базеля» против ЦСКА в Лиге чемпионов проданы

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Швейцарский футбольный клуб «Базель» продал все билеты на домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе клуба Андреа Рут.

Источник: AFP 2017

«Базель» сыграет с ЦСКА 31 октября на стадионе «Санкт-Якоб-парк», который вмещает 38 512 зрителей. Встреча начнется в 22:45 мск.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа A, 18.10.2017, 21:45
ЦСКА
0Базель2

«Все билеты на домашний матч “Базеля” против ЦСКА проданы. Мы ожидаем аншлаг среди швейцарских болельщиков на матч против российской команды. Болельщикам команды гостей мы выделили 1700 билетов, однако информацию о том, сколько примерно приедет фанатов из России, мы сможем дать в пятницу», — сказала Рут.

В турнирной таблице после трех туров с девятью очками лидирует английский «Манчестер Юнайтед», второе место занимает «Базель» (6 очков), третье — ЦСКА (3), четвертое — португальская «Бенфика» (0).

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