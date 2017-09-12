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14:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Селтик» и ПСЖ в сумме оштрафованы на 15 тысяч евро по итогам игры в Лиге чемпионов

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала суммарно на 15 тысяч евро шотландский «Селтик» и французский «Пари Сен-Жермен» по итогам матча команд в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: AP 2017

Встреча группы B, состоявшаяся 12 сентября в Глазго, завершилась победой парижан со счетом 5:0.

«Селтик» наказан денежным штрафом в размере 10 тысяч евро за появление на поле во время игры посторонних лиц. «Пари Сен-Жермен» оштрафован на 5 тысяч евро за нанесение ущерба (сломанные кресла). В обоих случаях — нарушения дисциплинарного регламента УЕФА.

Кроме того, швейцарский «Базель» наказан штрафом в размере 12 тысяч евро за то, что болельщики команды 12 сентября использовали пиротехнику (нарушение дисциплинарного регламента УЕФА) в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед». В группе A, где играют «Базель» и «МЮ», также выступает московский ЦСКА.

Селтик 0:5
Первый тайм: 0:3
ПСЖ
12.09.2017, 21:45 Зрители: 57562 Групповой турнир: Группа B Celtic Park
Главные тренеры
Брендан Роджерс Эмери Унаи
Голы
10 Неймар (А. Рабьо) 19′
29 Кильян Мбаппе (Неймар) 34′
9 Эдинсон Кавани 40′
23 Микаэль Лустиг 83′
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 85′
Составы
Крейг Гордон 1
53′ Энтони Ралстон 56
Киран Тирни 63
39′ Йозо Шимунович 5
Микаэль Лустиг 23
Скотт Синклэйр 11
Скотт Браун (к) 8
Оливье Нтчам 21
77′ Патрик Робертс 7
Джеймс Форрест 49
45′ Стюарт Армстронг 14
Томми Рогич 18
69′ Ли Гриффитс 9
Одсонн Эдуар 22
16 Альфонс Ареола
32 Дани Алвес
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс
6 Марко Верратти
9 Эдинсон Кавани
8 Тиагу Мотта
10 Неймар 76′
25 Адриен Рабьо 61′
23 Юлиан Дракслер
29 Кильян Мбаппе 84′
18 Джовани Ло Сельсо
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 6
3 Угловые 4
5 Фолы 4
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Селтик
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ПСЖ
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