«Селтик» и ПСЖ в сумме оштрафованы на 15 тысяч евро по итогам игры в Лиге чемпионов

«Селтик» наказан денежным штрафом в размере 10 тысяч евро за появление на поле во время игры посторонних лиц. «Пари Сен-Жермен» оштрафован на 5 тысяч евро за нанесение ущерба (сломанные кресла). В обоих случаях — нарушения дисциплинарного регламента УЕФА.

Кроме того, швейцарский «Базель» наказан штрафом в размере 12 тысяч евро за то, что болельщики команды 12 сентября использовали пиротехнику (нарушение дисциплинарного регламента УЕФА) в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед». В группе A, где играют «Базель» и «МЮ», также выступает московский ЦСКА.