Тархнишвили: «Локомотив» — команда с богатой историей

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Московский «Локомотив» сыграл в Тирасполе с местным «Шерифом» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась вничью (1:1), причем команда из Приднестровья имела несколько голевых моментов и могла одержать победу, но красно-зеленых спас вратарь Маринато Гильерме. Ранее тираспольцы сыграли вничью (0:0) с чешским «Злином» и датским «Копенгагеном». После трех туров группового этапа «Локо» лидирует в квартете с пятью очками, а «Шериф» и «Копенгаген» делят вторую-третью строчку с тремя баллами, что дает приднестровцам шансы на выход из группы. В начале ноября они сыграют с «железнодорожниками» в Москве.

Российским болельщикам «Шериф» известен прежде всего тем, что в нем сделали себе имя одни из лучших тренеров РФПЛ последних лет — Леонид Кучук (сейчас — «Ростов») и Олег Кононов («Ахмат»). В этой же команде добились интереса со стороны топ-клубов из РФ футболисты, ставшие в дальнейшем заметными игроками премьер-лиги. Среди них — обладатель Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА Чиди Одиа, а также полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин.

Многолетний капитан тираспольского клуба, а ныне его генеральный директор Важа Тархнишвили в интервью «Известиям» рассказал об ажиотаже вокруг матчей с «Локомотивом» в Лиге Европы, а также о том, на какие средства содержится команда и какую роль в развитии «Шерифа» сыграли Леонид Кучук и Олег Кононов.

— Как оцените старт «Шерифа» в Лиге Европы? Стоит ли перед клубом задача выйти из группы?

— Старт получился сложным. Есть доля разочарования от того, что при большом количестве голевых моментов не смогли взять три очка в Чехии по итогам матча со «Злином» (0:0). Матч с «Копенгагеном» (0:0), учитывая их опыт в еврокубках, можем занести себе в актив. Что касается задач, то мы понимаем — кто мы и кто наши соперники. Будем играть каждый матч на победу, а в конце подсчитаем очки.

— Насколько сложным соперником для вас является «Локомотив»?

— «Локомотив» — это бренд. Команда с историей, очень богатой историей. С хорошим подбором игроков и прекрасным тренером, который может в футболе абсолютно всё. Соперник именит, и изначально было ясно, что оба матча будут для нас крайне тяжелыми.

— В 2000-е — первой половине 2010-х «Шерифу» удавалось зарабатывать на продаже футболистов в клубы чемпионата России. Почему со времен Александра Ерохина этот процесс замедлился?

— У нас поменялись задачи. Раньше мы делали акцент на молодых игроках. Но президент клуба и наши болельщики хотят результатов на международной арене. Пришлось сменить курс, создать команду, в которой опыт сочетается с молодежью и их задором. Думаю, мы выбрали правильное направление.

— Каков сейчас годовой бюджет «Шерифа»?

— Вопрос, на который сложно ответить однозначно, учитывая реалии современного футбола. Всё зависит от определенного года, от поступлений и затрат. Поэтому говорить о какой-то точной цифре нет смысла.

— В 2013 году в СМИ называлась цифра в €5 млн…

— Можно назвать любую цифру. Но мы в первую очередь исходим из своих потребностей. Бюджет формируется, как я уже сказал, из доходов и расходов. Год на год не приходится.

— В обозримом будущем попадание «Шерифа» в Лигу чемпионов возможно?

— Мы каждый год стремимся туда попасть. Вы же понимаете, что для этого нужны определенные условия. У нас есть свой стадион. С каждым годом мы модернизируем его, чтобы подвести сооружение к нормам, позволяющим выступать в Лиге чемпионов. Параллельно строим команду, которая будет способна добиться этого результата. Всё должно быть в совокупности.

— В России «Шериф» в первую очередь знают как клуб, где была запущена карьера Леонида Кучука и Олега Кононова. Вы поддерживаете с ними отношения?

— Конечно. С Леонидом Станиславовичем мы часто общаемся. Когда есть возможность, он приезжает к нам. Весной был на «золотом матче», поддерживал меня и команду. С Олегом Георгиевичем, к сожалению, встречаемся не так часто. Но нам приятно, что их успехи ассоциируются и с нашим клубом. В «Шерифе» они очень серьезно выросли.

— Олег Кононов несколько лет возглавлял академию «Шерифа». Насколько продуктивен был его труд на этой должности?

— Многое из того, что сделал Олег Георгиевич, работает и по сей день. А это о многом говорит и очень важно для нас.

— Вам приходилось общаться с ним на предмет заимствования опыта академии «Краснодара», в работе которой он также участвовал?

— Академия развивается. Олег Георгиевич помог нам определиться с вектором развития. Конечно, нам было интересно бы узнать, как играют другие академии футбола. Для этого организуем турниры среди юношей разных возрастов. К нам приезжают команды футбольных академий из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Киева, Донецка, Румынии и т. д. У всех учимся. Сейчас главный тренер академии «Шерифа» — хорват Лука Павлович, и он тоже вносит свой вклад в развитие. Наша академия моложе клуба. И нам есть куда расти.

— Почему со времен Леонида Кучука ни один главный тренер «Шерифа» не продержался на должности дольше двух лет?