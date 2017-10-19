Тархнишвили: «Локомотив» — команда с богатой историей
Руководитель тираспольского клуба «Шериф» Важа Тархнишвили — о матчах Лиги Европы с «Локомотивом», трансферной политике и стремлении пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
Руководитель тираспольского клуба «Шериф» Важа Тархнишвили — о матчах Лиги Европы с «Локомотивом», трансферной политике и стремлении пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
Московский «Локомотив» сыграл в Тирасполе с местным «Шерифом» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась вничью (1:1), причем команда из Приднестровья имела несколько голевых моментов и могла одержать победу, но
Российским болельщикам «Шериф» известен прежде всего тем, что в нем сделали себе имя одни из лучших тренеров РФПЛ последних лет — Леонид Кучук (сейчас — «Ростов») и Олег Кононов («Ахмат»). В этой же команде добились интереса со стороны
Многолетний капитан тираспольского клуба, а ныне его генеральный директор Важа Тархнишвили в интервью «Известиям» рассказал об ажиотаже вокруг матчей с «Локомотивом» в Лиге Европы, а также о том, на какие средства содержится команда и какую роль в развитии «Шерифа» сыграли Леонид Кучук и Олег Кононов.
— Как оцените старт «Шерифа» в Лиге Европы? Стоит ли перед клубом задача выйти из группы?
— Старт получился сложным. Есть доля разочарования от того, что при большом количестве голевых моментов не смогли взять три очка в Чехии по итогам матча со «Злином» (0:0). Матч с «Копенгагеном» (0:0), учитывая их опыт в еврокубках, можем занести себе в актив. Что касается задач, то мы понимаем — кто мы и кто наши соперники. Будем играть каждый матч на победу, а в конце подсчитаем очки.
— Насколько сложным соперником для вас является «Локомотив»?
— «Локомотив» — это бренд. Команда с историей, очень богатой историей. С хорошим подбором игроков и прекрасным тренером, который может в футболе абсолютно всё. Соперник именит, и изначально было ясно, что оба матча будут для нас крайне тяжелыми.
— В 2000-е — первой половине 2010-х «Шерифу» удавалось зарабатывать на продаже футболистов в клубы чемпионата России. Почему со времен Александра Ерохина этот процесс замедлился?
— У нас поменялись задачи. Раньше мы делали акцент на молодых игроках. Но президент клуба и наши болельщики хотят результатов на международной арене. Пришлось сменить курс, создать команду, в которой опыт сочетается с молодежью и их задором. Думаю, мы выбрали правильное направление.
— Каков сейчас годовой бюджет «Шерифа»?
— Вопрос, на который сложно ответить однозначно, учитывая реалии современного футбола. Всё зависит от определенного года, от поступлений и затрат. Поэтому говорить о
— В 2013 году в СМИ называлась цифра в €5 млн…
— Можно назвать любую цифру. Но мы в первую очередь исходим из своих потребностей. Бюджет формируется, как я уже сказал, из доходов и расходов. Год на год не приходится.
— В обозримом будущем попадание «Шерифа» в Лигу чемпионов возможно?
— Мы каждый год стремимся туда попасть. Вы же понимаете, что для этого нужны определенные условия. У нас есть свой стадион. С каждым годом мы модернизируем его, чтобы подвести сооружение к нормам, позволяющим выступать в Лиге чемпионов. Параллельно строим команду, которая будет способна добиться этого результата. Всё должно быть в совокупности.
— В России «Шериф» в первую очередь знают как клуб, где была запущена карьера Леонида Кучука и Олега Кононова. Вы поддерживаете с ними отношения?
— Конечно. С Леонидом Станиславовичем мы часто общаемся. Когда есть возможность, он приезжает к нам. Весной был на «золотом матче», поддерживал меня и команду. С Олегом Георгиевичем, к сожалению, встречаемся не так часто. Но нам приятно, что их успехи ассоциируются и с нашим клубом. В «Шерифе» они очень серьезно выросли.
— Олег Кононов несколько лет возглавлял академию «Шерифа». Насколько продуктивен был его труд на этой должности?
— Многое из того, что сделал Олег Георгиевич, работает и по сей день. А это о многом говорит и очень важно для нас.
— Вам приходилось общаться с ним на предмет заимствования опыта академии «Краснодара», в работе которой он также участвовал?
— Академия развивается. Олег Георгиевич помог нам определиться с вектором развития. Конечно, нам было интересно бы узнать, как играют другие академии футбола. Для этого организуем турниры среди юношей разных возрастов. К нам приезжают команды футбольных академий из
— Почему со времен Леонида Кучука ни один главный тренер «Шерифа» не продержался на должности дольше двух лет?
— Только потому, что на первом месте стоит результат. Так всегда происходит в мировой практике. Характерный пример — наш нынешний главный тренер Роберто Бордин, который дает результат и поэтому продолжает работать. Работая на этой должности, человек всегда зависит только от результата.
|Шериф
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1:1
Первый тайм: 1:1
|Локомотив М
|Роберто Бордин
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Иштван Вод (Венгрия)
|Боковой судья
|Иштван Альберт (Венгрия)
|Боковой судья
|Петер Береттьян (Венгрия)
|За воротами
|Ференс Карако (Венгрия)
|За воротами
|Йожеф Эрдош (Венгрия)