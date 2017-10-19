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00:56 (мск), источник: Известия

Тархнишвили: «Локомотив» — команда с богатой историей

Руководитель тираспольского клуба «Шериф» Важа Тархнишвили — о матчах Лиги Европы с «Локомотивом», трансферной политике и стремлении пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Московский «Локомотив» сыграл в Тирасполе с местным «Шерифом» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась вничью (1:1), причем команда из Приднестровья имела несколько голевых моментов и могла одержать победу, но красно-зеленых спас вратарь Маринато Гильерме. Ранее тираспольцы сыграли вничью (0:0) с чешским «Злином» и датским «Копенгагеном». После трех туров группового этапа «Локо» лидирует в квартете с пятью очками, а «Шериф» и «Копенгаген» делят вторую-третью строчку с тремя баллами, что дает приднестровцам шансы на выход из группы. В начале ноября они сыграют с «железнодорожниками» в Москве.

Российским болельщикам «Шериф» известен прежде всего тем, что в нем сделали себе имя одни из лучших тренеров РФПЛ последних лет — Леонид Кучук (сейчас — «Ростов») и Олег Кононов («Ахмат»). В этой же команде добились интереса со стороны топ-клубов из РФ футболисты, ставшие в дальнейшем заметными игроками премьер-лиги. Среди них — обладатель Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА Чиди Одиа, а также полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин.

Многолетний капитан тираспольского клуба, а ныне его генеральный директор Важа Тархнишвили в интервью «Известиям» рассказал об ажиотаже вокруг матчей с «Локомотивом» в Лиге Европы, а также о том, на какие средства содержится команда и какую роль в развитии «Шерифа» сыграли Леонид Кучук и Олег Кононов.

— Как оцените старт «Шерифа» в Лиге Европы? Стоит ли перед клубом задача выйти из группы?

— Старт получился сложным. Есть доля разочарования от того, что при большом количестве голевых моментов не смогли взять три очка в Чехии по итогам матча со «Злином» (0:0). Матч с «Копенгагеном» (0:0), учитывая их опыт в еврокубках, можем занести себе в актив. Что касается задач, то мы понимаем — кто мы и кто наши соперники. Будем играть каждый матч на победу, а в конце подсчитаем очки.

— Насколько сложным соперником для вас является «Локомотив»?

— «Локомотив» — это бренд. Команда с историей, очень богатой историей. С хорошим подбором игроков и прекрасным тренером, который может в футболе абсолютно всё. Соперник именит, и изначально было ясно, что оба матча будут для нас крайне тяжелыми.

— В 2000-е — первой половине 2010-х «Шерифу» удавалось зарабатывать на продаже футболистов в клубы чемпионата России. Почему со времен Александра Ерохина этот процесс замедлился?

— У нас поменялись задачи. Раньше мы делали акцент на молодых игроках. Но президент клуба и наши болельщики хотят результатов на международной арене. Пришлось сменить курс, создать команду, в которой опыт сочетается с молодежью и их задором. Думаю, мы выбрали правильное направление.

— Каков сейчас годовой бюджет «Шерифа»?

— Вопрос, на который сложно ответить однозначно, учитывая реалии современного футбола. Всё зависит от определенного года, от поступлений и затрат. Поэтому говорить о какой-то точной цифре нет смысла.

— В 2013 году в СМИ называлась цифра в €5 млн…

— Можно назвать любую цифру. Но мы в первую очередь исходим из своих потребностей. Бюджет формируется, как я уже сказал, из доходов и расходов. Год на год не приходится.

— В обозримом будущем попадание «Шерифа» в Лигу чемпионов возможно?

— Мы каждый год стремимся туда попасть. Вы же понимаете, что для этого нужны определенные условия. У нас есть свой стадион. С каждым годом мы модернизируем его, чтобы подвести сооружение к нормам, позволяющим выступать в Лиге чемпионов. Параллельно строим команду, которая будет способна добиться этого результата. Всё должно быть в совокупности.

— В России «Шериф» в первую очередь знают как клуб, где была запущена карьера Леонида Кучука и Олега Кононова. Вы поддерживаете с ними отношения?

— Конечно. С Леонидом Станиславовичем мы часто общаемся. Когда есть возможность, он приезжает к нам. Весной был на «золотом матче», поддерживал меня и команду. С Олегом Георгиевичем, к сожалению, встречаемся не так часто. Но нам приятно, что их успехи ассоциируются и с нашим клубом. В «Шерифе» они очень серьезно выросли.

— Олег Кононов несколько лет возглавлял академию «Шерифа». Насколько продуктивен был его труд на этой должности?

— Многое из того, что сделал Олег Георгиевич, работает и по сей день. А это о многом говорит и очень важно для нас.

— Вам приходилось общаться с ним на предмет заимствования опыта академии «Краснодара», в работе которой он также участвовал?

— Академия развивается. Олег Георгиевич помог нам определиться с вектором развития. Конечно, нам было интересно бы узнать, как играют другие академии футбола. Для этого организуем турниры среди юношей разных возрастов. К нам приезжают команды футбольных академий из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Киева, Донецка, Румынии и т. д. У всех учимся. Сейчас главный тренер академии «Шерифа» — хорват Лука Павлович, и он тоже вносит свой вклад в развитие. Наша академия моложе клуба. И нам есть куда расти.

— Почему со времен Леонида Кучука ни один главный тренер «Шерифа» не продержался на должности дольше двух лет?

— Только потому, что на первом месте стоит результат. Так всегда происходит в мировой практике. Характерный пример — наш нынешний главный тренер Роберто Бордин, который дает результат и поэтому продолжает работать. Работая на этой должности, человек всегда зависит только от результата.

Шериф 1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив М
19.10.2017, 22:05 Групповой турнир: Группа F Sheriff
Главные тренеры
Роберто Бордин Юрий Семин
Голы
31′ Зиги Бадибанга (А. Кулушич) 39
60 Антон Миранчук (Д. Фарфан) 17′
Составы
Звонимир Микулич 1
Матео Сушич (к) 55
да Силва Лейте Кристиану 15
Анте Кулушич 35
68′ Вячеслав Посмак 90
Зиги Бадибанга 39
Георге Антон 18
39′ Юрий Кендыш 77
81′ Жайру да Силва 10
90+1′ Петру Раку 4
69′ Йосип Брезовец 30
Бенжамен Балима 14
87′ Стефан Мугоша 9
Виталий Дамашкан 99
1 Маринату Алвим Гильерме 90′
20 Владислав Игнатьев 84′
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
60 Антон Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов
27 Игорь Денисов (к)
24 Эдер 61′
18 Александр Коломейцев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
6 Угловые 5
15 Фолы 20
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Иштван Вод (Венгрия)
Боковой судья Иштван Альберт (Венгрия)
Боковой судья Петер Береттьян (Венгрия)
За воротами Ференс Карако (Венгрия)
За воротами Йожеф Эрдош (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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Шериф
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