«Астана» обошла московский «Спартак» в клубном рейтинге УЕФА

Теперь казахстанская команда с коэффициентом 20.125 занимает 88-е место и обходит немецкий «РБ Лейпциг», российский «Спартак» и французскую «Ниццу». В сентябрьском рейтинге «Астана» занимала 99-е место.



Соперники «Астаны» по группе Лиги Европы расположились на следующих позициях: «Вильярреал» (Испания) — 22-е место (66.799), «Славия» (Чехия) — 140-е (11.015), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 75-е (24.700).