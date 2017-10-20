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22:45 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» обошла московский «Спартак» в клубном рейтинге УЕФА

Победа над «Маккаби» (4:0) в групповом раунде Лиги Европы позволила «Астане» улучшить свое положение в клубном рейтинге УЕФА, сообщает Sports.kz.

Теперь казахстанская команда с коэффициентом 20.125 занимает 88-е место и обходит немецкий «РБ Лейпциг», российский «Спартак» и французскую «Ниццу». В сентябрьском рейтинге «Астана» занимала 99-е место.

Соперники «Астаны» по группе Лиги Европы расположились на следующих позициях: «Вильярреал» (Испания) — 22-е место (66.799), «Славия» (Чехия) — 140-е (11.015), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 75-е (24.700).

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