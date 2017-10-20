Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Вызывает ли окрашивание волос рак: правда и мифы
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Первый дивизион
21.10
Луч-Энергия
Олимпиец
Футбол. Премьер-лига
21.10
СКА-Хабаровск
Уфа
Футбол. Первый дивизион
21.10
Енисей
Шинник
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» поднялся на 16-е место в рейтинге УЕФА, ЦСКА — 37-й, «Спартак» — 91-й

«Зенит» поднялся на две строчки в рейтинге УЕФА для клубных турниров. Клуб из Санкт-Петербурга опередил «Байер» и «Шахтёр» и в данный момент располагается на 16-й позиции.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Что касается других российских клубов, то ЦСКА опустился на 37-е место, «Краснодар» занимает 56-ю строчку, «Рубин» опустился на 71-е место, а московское «Динамо» — на 72-е, «Локомотив» поднялся на 77-ю строчку, «Ростов» опустился на 82-е место, «Спартак» идёт на 91-й строчке, «Анжи» опустился на 94-е место, а «Кубань» располагается на 122-й строчке.

Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. Рейтинг определяет посев клубов при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Научный подход: 5 высокоэффективных упражнений для похудения
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Определилась соперница Касаткиной в финале «ВТБ Кубка Кремля»
Федерация футбола Беларуси требует ФИФА завести дело на «Зенит»
Конте и Клопп: грозит ли им отставка? Анонс 9-го тура АПЛ
Стадион «Зенита» подорожал ещё на 113,5 млн рублей
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь