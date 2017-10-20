«Зенит» поднялся на 16-е место в рейтинге УЕФА, ЦСКА — 37-й, «Спартак» — 91-й

Что касается других российских клубов, то ЦСКА опустился на 37-е место, «Краснодар» занимает 56-ю строчку, «Рубин» опустился на 71-е место, а московское «Динамо» — на 72-е, «Локомотив» поднялся на 77-ю строчку, «Ростов» опустился на 82-е место, «Спартак» идёт на 91-й строчке, «Анжи» опустился на 94-е место, а «Кубань» располагается на 122-й строчке.