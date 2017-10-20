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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Марсель», «Кельн», «Црвена Звезда» и БАТЭ оштрафованы УЕФА

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о наказании «Марселя» по итогам матча группового турнира Лиги Европы с «Коньяспором» (1:0), который состоялся 14 сентября.

Источник: РИА "Новости"

За использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов на поле «Марсель» оштрафован на 14 тысяч евро. Также на один матч будет закрыта южная трибуна стадиона «Велодром».

Также на 30 тысяч евро оштрафован «Кельн» по итогам матча Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (0:1), который состоялся 28 сентября. Немецкий клуб наказан за использование фанатами пиротехники, а также за бросание на поле посторонних предметов и недочеты в организации встречи. «Црвена Звезда» за нарушения со стороны фанатов оштрафована на 15 тысяч евро.

Кроме того, БАТЭ оштрафован на 5 тысяч евро за вторжение болельщиков на поле во время матча Лиги Европы с «Арсеналом» (2:4), который состоялся 28 сентября.

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