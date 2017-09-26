Сегодня годовщина трагедии.
УЕФА оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Ливерпулем»
УЕФА наказал «Спартак» штрафом по итогам домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), сообщила «Чемпионату»
УЕФА наказал «Спартак» штрафом по итогам домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), сообщила «Чемпионату»
Московский клуб был оштрафован на € 33 тыс. за использование пиротехники, скандирование запрещённых кричалок и неправомерный баннер болельщиков
|Массимо Каррера
|Юрген Клопп
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Боковой судья
|Сириль Гренгор (Франция)
|Боковой судья
|Николя Дано (Франция)
|За воротами
|Николя Ренвий (Франция)
|За воротами
|Рюдди Бюке (Франция)