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19:58 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Ливерпулем»

УЕФА наказал «Спартак» штрафом по итогам домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), сообщила «Чемпионату» пресс-служба организации.

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28
фотографий
28
фотографий

Московский клуб был оштрафован на € 33 тыс. за использование пиротехники, скандирование запрещённых кричалок и неправомерный баннер болельщиков красно-белых, а также за блокирование лестничных проходов на стадионе «Открытие Арена».

Спартак М 1:1
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
26.09.2017, 21:45 Зрители: 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
За воротами Николя Ренвий (Франция)
За воротами Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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