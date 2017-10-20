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19:57 (мск), источник: ТАСС

Матчи третьего тура ЛЧ с участием «Спартака» и ЦСКА в России посмотрели 3 млн телезрителей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Матчи третьего тура Лиги чемпионов по футболу «Спартак» — «Севилья» и ЦСКА — «Базель» в России суммарно посмотрели почти 3 млн телезрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».

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Игра между «Спартаком» и «Севильей» состоялась в Москве во вторник и завершилась победой российского клуба со счетом 5:1. Телеаудитория матча в России составила 2 млн 160 тыс. человек. Показатели смотрения игры достигли доли 12,6% по России и 17% по Москве. Поминутный анализ показателей по Москве, проведенный Mediascope, показал, что после голов «Спартака» телеаудитория возрастала, так, после гола Лоренсо Мельгарехо, ставшего вторым для московской команды, доля выросла с 14,8% до 19,2%, а после третьего мяча спартаковцев, забитого Денисом Глушаковым, она увеличилась до 21,3%.

Матч между ЦСКА и «Базелем» прошел в Москве в среду и закончился поражением российского клуба со счетом 0:2. Телеаудитория матча в России составила 2 млн 229 тыс. зрителей. Показатели смотрения достигли доли 11,5% по России и 17,5% по Москве.

Как сообщили в пресс-службе «Матч ТВ», суммарная телеаудитория матчей «Спартака» и ЦСКА составила 2 млн 958 тыс. человек.

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