Матчи третьего тура ЛЧ с участием «Спартака» и ЦСКА в России посмотрели 3 млн телезрителей

Игра между «Спартаком» и «Севильей» состоялась в Москве во вторник и завершилась победой российского клуба со счетом 5:1. Телеаудитория матча в России составила 2 млн 160 тыс. человек. Показатели смотрения игры достигли доли 12,6% по России и 17% по Москве. Поминутный анализ показателей по Москве, проведенный Mediascope, показал, что после голов «Спартака» телеаудитория возрастала, так, после гола Лоренсо Мельгарехо, ставшего вторым для московской команды, доля выросла с 14,8% до 19,2%, а после третьего мяча спартаковцев, забитого Денисом Глушаковым, она увеличилась до 21,3%.