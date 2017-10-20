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17:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» и ЦСКА заработали 30 миллионов евро на двоих

Российские команды, занимающие шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, увеличивают отрыв от португальцев и пополняют свои клубные бюджеты.

27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

«Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» набрали уже 33 зачетных очка, подняв коэффициент сезона до 6,600. Это четвертый показатель среди 55 стран. Мы уступаем только Англии, Италии и Испании и обходим Германию. При этом наш отрыв от Португалии продолжает увеличиваться, а отставание от Франции несколько уменьшилось.

Напомним, что победа в отборочных раундах оценивается в одно очко, ничья — в 0,5 очка. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит бонус в четыре очка. Победа на этом этапе дает два очка, ничья — одно.

Шестая позиция в рейтинге УЕФА позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых — в Лигу чемпионов. Если к концу мая будущего года мы останемся в первой шестерке, в сезоне-2019/20 сможем, как и следующим летом, заявить в групповой турнир Лиги чемпионов чемпиона России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд — бронзового.

Участие в главном еврокубковом турнире уже на этом этапе позволило «Спартаку» и ЦСКА заработать на двоих 30 миллионов евро. Напомню, что только за участие УЕФА платит каждому клубу по 12,7 миллиона. Каждая победа приносит по 1,5 миллиона, ничья — 500 тысяч. Выход из группы добавит в бюджет еще 6 миллионов. И это не считая отчислений от централизованного маркетинга, которые достигают нескольких миллионов.

Выплаты тем, кто играет в Лиге Европе, намного меньше. Но и «Зенит», и «Локомотив» уже сейчас заработали свыше трех миллионов каждый, включая бонусы за попадание в групповой турнир, победы и ничьи.

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