«Спартак» и ЦСКА заработали 30 миллионов евро на двоих

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«Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» набрали уже 33 зачетных очка, подняв коэффициент сезона до 6,600. Это четвертый показатель среди 55 стран. Мы уступаем только Англии, Италии и Испании и обходим Германию. При этом наш отрыв от Португалии продолжает увеличиваться, а отставание от Франции несколько уменьшилось.

Напомним, что победа в отборочных раундах оценивается в одно очко, ничья — в 0,5 очка. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит бонус в четыре очка. Победа на этом этапе дает два очка, ничья — одно.

Шестая позиция в рейтинге УЕФА позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых — в Лигу чемпионов. Если к концу мая будущего года мы останемся в первой шестерке, в сезоне-2019/20 сможем, как и следующим летом, заявить в групповой турнир Лиги чемпионов чемпиона России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд — бронзового.

Участие в главном еврокубковом турнире уже на этом этапе позволило «Спартаку» и ЦСКА заработать на двоих 30 миллионов евро. Напомню, что только за участие УЕФА платит каждому клубу по 12,7 миллиона. Каждая победа приносит по 1,5 миллиона, ничья — 500 тысяч. Выход из группы добавит в бюджет еще 6 миллионов. И это не считая отчислений от централизованного маркетинга, которые достигают нескольких миллионов.