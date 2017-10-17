Сегодня годовщина трагедии.
Тренер «Севильи»: Матч со «Спартаком» стал несчастным случаем
Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо считает, что матч со «Спартаком» в 3-ем туре ЛЧ несчастный случай.
Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо считает, что матч со «Спартаком» в 3-ем туре ЛЧ несчастный случай.
«Матч со “Спартаком” стал несчастным случаем. Мы позволили команде, создавшей шесть голевых моментов, реализовать пять из них. “Севилья” владела мячом больше, но ошибки в обороне не позволили нам этого сделать», — цитирует Бериццо AS.
Напомним, что матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей» закончился со счетом 5:1 в пользу москвичей.
|Массимо Каррера
|Эдуардо Бериссо
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|17
|8
|Удары в створ
|6
|0
|Угловые
|9
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Лука Банти (Италия)
|За воротами
|Массимилиано Иррати (Италия)