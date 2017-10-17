Тренер «Севильи»: Матч со «Спартаком» стал несчастным случаем

«Матч со “Спартаком” стал несчастным случаем. Мы позволили команде, создавшей шесть голевых моментов, реализовать пять из них. “Севилья” владела мячом больше, но ошибки в обороне не позволили нам этого сделать», — цитирует Бериццо AS.