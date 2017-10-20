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17:23 (мск), источник: Советский спорт

Ригони сделал хет-трик. Но это не лучший летний трансфер «Зенита»

Минувшим летом «Зенит» потратил на новичков 85 миллионов евро — больше чем все остальные клубы премьер-лиги вместе взятые.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Но гораздо важнее, что перед приобретением новичков клуб совершил другой трансфер — тренерский.

Против «Русенборга» замечательно сыграл аргентинец Эмилиано Ригони, приобретенный минувшим летом у «Индепендьенте» за 9 миллионов евро. По данным WhoScored.com, он нанес сразу семь ударов, три из которых стали голевыми. Никто так чаще не угрожал воротам норвежцев. Сразу трижды правый атакующий полузащитник выводил на удар партнеров. А еще он чаще всех шел в обводку — пять раз, дважды преуспел. С пятью забитыми голами Ригони является лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Европы.

Если бы Ригони забил индивидуальные голы, обыгрывая по десять соперников, то в его честь стоило бы исполнить оду. Но у голов Ригони есть общие командные детали, которые их роднят, — ни разу аргентинцу не потребовалось больше двух касаний, чтобы отправиться мяч в сетку, плюс все время он врывался в штрафную на скорости. Рывки и действия при минимуме касаний — именно такими комбинациями и отличается «Зенит» Роберто Манчини! По ним эту команду можно узнать, даже если она выйдет на поле не в родных синих цветах. Раньше других себя в таком футболе начал проявлять Кокорин, теперь, пока в европейских матчах, представления выдает Ригони. И это заслуга тренера — он организовал такую игру, в которой себя проявляют разные футболисты. Поэтому свой успех Ригони должен разделить с Манчини.

В ситуации «Зенита» очень важно, что сначала состоялось назначение Манчини главным тренером (об этом было объявлено 1 июня), а уже потом проходила трансферная кампания. Очевидно, игроки подбирались под определенный стиль. У каждого из футболистов есть своя фишка. В то время как Паредес умеет найти атакующего партнера передачей из опорной зоны, Дриусси в прежних клубах выделяли игра в одно-два касание, а Ригони здорово действует двумя ногами. Умение классно играть и левой, и правой ногой для скоростного футбола важно.

Как добиваться результата, Манчини просчитал заранее, еще при принятии решения. Об этом говорят не только входящие трансферы, но и исходящие. Итальянец решил отказаться от услуг Данни, который летом на правах свободного агента перебрался в пражскую «Славию». Португальца отличает футбольный интеллект, но в касание-два он играет редко. И при Виллаш-Боаше, и при Мирчу Луческу он отходил в глубину поля, чтобы разогнать атаку. Манчини такой футболист просто не нужен — эта обязанность опорника Паредеса. В какой-то степени это упрощает организацию игры. В прежние годы в матчах с закрывающимися командами, когда Данни отходил назад, вперед поднимался Витсель — чтобы там не было дефицита игроков.

Ставка руководителей клуба на Манчини и удовлетворение его аппетитов — то, что позволяет сейчас «Зениту» лидировать и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Не мешают этому даже порой невзрачные матчи отдельных игроков. Так, против «Русенборга» потерялся Дриусси — когда его заменили, он даже не обменялся рукопожатием с Манчини. Поэтому «Зенит» не только очень хорошо идет, но и имеет большой потенциал.

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