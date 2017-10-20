Доход ФК «Зенит» по итогам выступления в Лиге Европы — 2016/17 составил €8,1 млн
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/.
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/.
«Зенит» в прошлом сезоне вышел из группы D Лиги Европы с первого места и вылетел на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух матчей бельгийскому «Андерлехту» (0:2, 3:1) за счет гостевого гола соперника.
Россия во втором по значимости еврокубковом турнире в прошлом сезоне была представлена еще тремя клубами. Доход «Краснодара» составил €7,2 млн, «Ростова» — €1,6 млн, московского «Спартака» — €220 тыс.
«Краснодар» вышел в
Больше всех по итогам сезона — 2016/17 в Лиге Европы заработал «Манчестер Юнайтед» (€44,5 млн).
В нынешнем розыгрыше Лиге Европы участвуют два российских клуба — «Зенит» и московский «Локомотив».