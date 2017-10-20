Доход ФК «Зенит» по итогам выступления в Лиге Европы — 2016/17 составил €8,1 млн

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в прошлом сезоне вышел из группы D Лиги Европы с первого места и вылетел на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух матчей бельгийскому «Андерлехту» (0:2, 3:1) за счет гостевого гола соперника. Санкт-петербургский клуб получил €2,6 млн за участие в турнире, €3,1 млн призовых, €2,4 млн составили доходы от реализации ТВ-прав.

Россия во втором по значимости еврокубковом турнире в прошлом сезоне была представлена еще тремя клубами. Доход «Краснодара» составил €7,2 млн, «Ростова» — €1,6 млн, московского «Спартака» — €220 тыс.

«Краснодар» вышел в плей-офф турнира, заняв второе место в группе I с 7 баллами и завершил выступление на стадии 1/8 финала, уступив испанской «Сельте» (1:2, 0:2). «Ростов» стартовал в Лиге Европы со стадии 1/16 финала, поскольку занял третье место на групповом этапе Лиге чемпионов. Ростовчане уступили в 1/8 финала Лиги Европы будущему победителю турнира — английскому «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1). «Спартак» не смог преодолеть барьер третьего квалификационного раунда, проиграв по сумме двух матчей кипрскому клубу АЕК (1:1, 0:1).

Больше всех по итогам сезона — 2016/17 в Лиге Европы заработал «Манчестер Юнайтед» (€44,5 млн).