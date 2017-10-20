Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
5 фактов о пользе сыра
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Еврокубки
19.10
Злин1
Копенгаген1
Футбол. Первый дивизион
21.10
Луч-Энергия
Олимпиец
Футбол. Премьер-лига
21.10
СКА-Хабаровск
Уфа
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Промесу не досталось звание игрока недели в Лиге чемпионов
«Я не пою даже в ванной». Ковальчук открыл личное Малафееву
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«Интер» победил «Милан» в дерби
26ЦСКА проиграл второй раз подряд в Лиге чемпионов
16:31 (мск), источник: ТАСС

Доход ФК «Зенит» по итогам выступления в Лиге Европы — 2016/17 составил €8,1 млн

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» заработал €8,1 млн по итогам выступления в футбольной Лиге Европы в сезоне-2016/17. Финансовый доклад о доходах клубов — участников турнира опубликован на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в прошлом сезоне вышел из группы D Лиги Европы с первого места и вылетел на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух матчей бельгийскому «Андерлехту» (0:2, 3:1) за счет гостевого гола соперника. Санкт-петербургский клуб получил €2,6 млн за участие в турнире, €3,1 млн призовых, €2,4 млн составили доходы от реализации ТВ-прав.

Россия во втором по значимости еврокубковом турнире в прошлом сезоне была представлена еще тремя клубами. Доход «Краснодара» составил €7,2 млн, «Ростова» — €1,6 млн, московского «Спартака» — €220 тыс.

«Краснодар» вышел в плей-офф турнира, заняв второе место в группе I с 7 баллами и завершил выступление на стадии 1/8 финала, уступив испанской «Сельте» (1:2, 0:2). «Ростов» стартовал в Лиге Европы со стадии 1/16 финала, поскольку занял третье место на групповом этапе Лиге чемпионов. Ростовчане уступили в 1/8 финала Лиги Европы будущему победителю турнира — английскому «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1). «Спартак» не смог преодолеть барьер третьего квалификационного раунда, проиграв по сумме двух матчей кипрскому клубу АЕК (1:1, 0:1).

Больше всех по итогам сезона — 2016/17 в Лиге Европы заработал «Манчестер Юнайтед» (€44,5 млн).

В нынешнем розыгрыше Лиге Европы участвуют два российских клуба — «Зенит» и московский «Локомотив».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Фигурист Алиев занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при в России
ФК "Ростов" заработал €20,4 млн в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, ЦСКА - €17,9 млн
Российский футбол уходит в отрыв
СМИ: Роналду признают лучшим игроком года в мире по версии ФИФА
Промесу не досталось звание игрока недели в Лиге чемпионов
«Я не пою даже в ванной». Ковальчук открыл личное Малафееву
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании
Ильиных и Липницкая прокомментируют этап Гран-при в Москве
Вратарь «Спартака» признался в желании уйти из-за депрессии
Новости
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь