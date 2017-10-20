Фанат «Эвертона», влезший в драку игроков, получит запрет на посещение матчей

Инцидент произошёл на 63-й минуте матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Лион» обыграл «Эвертон» (2:1). Пока футболисты выясняли отношения, фанат «Эвертона» с ребёнком на руках вмешался в драку. Игроки французской команды эмоционально отреагировали, что-то высказав фанату.

«Официальные лица клуба просмотрели кадры инцидента, произошедшего на 64-й минуте игры против “Лиона”, где болельщики оказались вовлечены в конфликт между игроками. Мы определили одного человека, против действий которого будут приняты меры. Ему будет запрещено посещать матчи “Эвертона” во всех турнирах. Также клуб подаст официальную жалобу в полицию Мерсисайда», — говорится в сообщении.