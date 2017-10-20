«Лестер» — в тройке по доходам в ЛЧ-2016/17, «Ростов» заработал € 20 млн

Источник: AFP 2017

Больше всех заработал «Ювентус» — € 110,43 млн, дошедший до финала турнира.

На второй позиции «Лестер Сити», получивший доход в размере € 81,68 млн. «Реал», ставший победителем соревнований, оказался лишь на третьей позиции (€ 81,05 млн).

«Ростов» заработал за участие в турнире € 20,44 млн и опередил по этому показателю ЦСКА, пополнивший свою казну на € 17,899 млн.

Все средства, распределяемые среди участников, были поделены в пропорции 60:40 между фиксированными выплатами и выплатами, которые клубы получают в зависимости от маркетингового пула.