Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия уводит Белоруссию из портов Прибалтики
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Друзья детства создали сенсационную игрушку и стали миллиардерами
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Еврокубки
19.10
Злин1
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
19.10
Шериф1
Локомотив М1
Футбол. Первый дивизион
21.10
Луч-Энергия
Олимпиец
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Российский футбол уходит в отрыв
Футболист «Зенита» вошел в команду недели Лиги Европы
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
15:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лестер» — в тройке по доходам в ЛЧ-2016/17, «Ростов» заработал € 20 млн

УЕФА опубликовал финансовый доклад о доходах клубов за выступление в Лиге чемпионов прошлого сезона.

Источник: AFP 2017

Больше всех заработал «Ювентус» — € 110,43 млн, дошедший до финала турнира.

На второй позиции «Лестер Сити», получивший доход в размере € 81,68 млн. «Реал», ставший победителем соревнований, оказался лишь на третьей позиции (€ 81,05 млн).

«Ростов» заработал за участие в турнире € 20,44 млн и опередил по этому показателю ЦСКА, пополнивший свою казну на € 17,899 млн.

Все средства, распределяемые среди участников, были поделены в пропорции 60:40 между фиксированными выплатами и выплатами, которые клубы получают в зависимости от маркетингового пула.

Полностью ознакомиться с финансовым докладом можно на официальном сайте УЕФА.

Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Российский футбол уходит в отрыв
Футболист «Зенита» вошел в команду недели Лиги Европы
Промесу не досталось звание игрока недели в Лиге чемпионов
«Я не пою даже в ванной». Ковальчук открыл личное Малафееву
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании
Ильиных и Липницкая прокомментируют этап Гран-при в Москве
Вратарь «Спартака» признался в желании уйти из-за депрессии
Новости
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь