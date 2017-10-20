УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Эвертона» по итогам матча Лиги Европы с «Лионом»

Встреча группы E Лиги Европы прошла в четверг в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лиона». На 64-й минуте матча капитан «Эвертона» Эшли Уильямс толкнул вратаря гостей Антони Лопеша, когда тот в прыжке забирал мяч. За Лопеша вступились его одноклубники, между футболистами клубов завязалась потасовка, все происходило в непосредственной близости от фанатского сектора «Эвертона». Несколько болельщиков английского клуба оказались вовлечены в потасовку, а один из них с ребенком на руках атаковал Лопеша.