УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Эвертона» по итогам матча Лиги Европы с «Лионом»
ТАСС, 20 октября.
ТАСС, 20 октября.
Встреча группы E Лиги Европы прошла в четверг в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лиона». На 64-й минуте матча капитан «Эвертона» Эшли Уильямс толкнул вратаря гостей Антони Лопеша, когда тот в прыжке забирал мяч. За Лопеша вступились его одноклубники, между футболистами клубов завязалась потасовка, все происходило в непосредственной близости от фанатского сектора «Эвертона». Несколько болельщиков английского клуба оказались вовлечены в потасовку, а один из них с ребенком на руках атаковал Лопеша.
Позднее «Эвертон» выступил с заявлением, в котором сообщил, что официальные представители клуба изучили кадры с инцидентом и определили виновника из числа болельщиков, в его отношении будут приняты меры. «Болельщику будет запрещено посещать матчи английской команды, также клуб подаст заявление в полицию графства Мерсисайд по данному инциденту», — говорится в заявлении.
Дело будет рассмотрено