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15:01 (мск), источник: ТАСС

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Эвертона» по итогам матча Лиги Европы с «Лионом»

ТАСС, 20 октября. Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении английского «Эвертона» в связи с агрессивным поведением болельщиков команды на матче Лиги Европы с французским «Лионом». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Встреча группы E Лиги Европы прошла в четверг в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лиона». На 64-й минуте матча капитан «Эвертона» Эшли Уильямс толкнул вратаря гостей Антони Лопеша, когда тот в прыжке забирал мяч. За Лопеша вступились его одноклубники, между футболистами клубов завязалась потасовка, все происходило в непосредственной близости от фанатского сектора «Эвертона». Несколько болельщиков английского клуба оказались вовлечены в потасовку, а один из них с ребенком на руках атаковал Лопеша.

Позднее «Эвертон» выступил с заявлением, в котором сообщил, что официальные представители клуба изучили кадры с инцидентом и определили виновника из числа болельщиков, в его отношении будут приняты меры. «Болельщику будет запрещено посещать матчи английской команды, также клуб подаст заявление в полицию графства Мерсисайд по данному инциденту», — говорится в заявлении.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной инстанцией УЕФА 16 ноября.

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