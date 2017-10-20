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14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Названы суммы, заработанные российскими клубами в Лиге Европы — 2016/17

УЕФА опубликовал финансовый доклад о доходах клубов за выступление в Лиге Европы.

Источник: РИА "Новости"

Больше всего денег заработал «Манчестер Юнайтед», ставший победителем турнира, обыграв в финале «Аякс» (2:0). Манкунианцы заработали € 44,5 млн. На втором месте по доходам оказался «Шальке» (€ 17,7 млн), а на третьем — «Аякс» (€ 16,2 млн).

Из российских клубов больше всех заработал «Зенит» — € 8,14 млн. Далее идут «Краснодар» (€ 7,22 млн) и «Ростов» (€ 1,62 млн).

«Спартак», который не смог преодолеть квалификационный барьер, заработал € 220 тыс.

Все средства, распределяемые среди участников, были поделены в пропорции 60:40 между фиксированными выплатами и выплатами, которые клубы получают в зависимости от маркетингового пула.

Полностью ознакомиться с финансовым докладом можно на официальном сайте УЕФА.

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