Израильский телеканал назвал позором поражение «Маккаби» от «Астаны» в Лиге Европы

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 4:0. В первом тайме дубль оформил Патрик Твумаси, а после перерыва два гола забил Жуниор Кабананга. Оба игрока «Астаны» в итоге вошли в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА.

«Главный тренер “Маккаби” Хорди Кройфф самокритично сказал, что так плохо “желтые” давно не играли. Но что толку от такого самобичевания, если иначе как позором итог матча и назвать сложно», — отмечает 9 TV.

Отметим, что в группе А лидируют «Вильярреал» и «Славия», имеющие по пять очков. Третью строчку с четырьмя баллами занимает «Астана», а «Маккаби», набравший одно очко, идет последним.