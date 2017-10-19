Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Еврокубки
19.10
Злин1
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
19.10
Шериф1
Локомотив М1
Футбол. Первый дивизион
21.10
Луч-Энергия
Олимпиец
Все события
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Промесу не досталось звание игрока недели в Лиге чемпионов
«Я не пою даже в ванной». Ковальчук открыл личное Малафееву
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
«Резня»: Путин дал прогноз в случае закрытия границы с Донбассом
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
14:37 (мск), источник: Vesti.kz

Израильский телеканал назвал позором поражение «Маккаби» от «Астаны» в Лиге Европы

Русскоязычный телеканал 9 TV, вещающий в Израиле, назвал позором крупное поражение тель-авивского «Маккаби» от «Астаны» в групповом раунде Лиги Европы.

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 4:0. В первом тайме дубль оформил Патрик Твумаси, а после перерыва два гола забил Жуниор Кабананга. Оба игрока «Астаны» в итоге вошли в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА.

Читайте также
Израильские СМИ нашли виновного в поражении «Маккаби» от «Астаны»

«Главный тренер “Маккаби” Хорди Кройфф самокритично сказал, что так плохо “желтые” давно не играли. Но что толку от такого самобичевания, если иначе как позором итог матча и назвать сложно», — отмечает 9 TV.

Отметим, что в группе А лидируют «Вильярреал» и «Славия», имеющие по пять очков. Третью строчку с четырьмя баллами занимает «Астана», а «Маккаби», набравший одно очко, идет последним.

В четвертом туре 3 ноября «Астана» в гостях встретится с «Маккаби», а «Славия» в Праге примет «Вильярреал».

Астана 4:0
Первый тайм: 2:0
Маккаби Тель-Авив
19.10.2017, 18:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Йорди Кройф
Голы
33′ Патрик Твумаси 23
42′ Патрик Твумаси (Д. Шомко) 23
47′ Жуниор Кабананга (А. Бейсебеков) 30
52′ Жуниор Кабананга (Д. Шомко) 30
Составы
Ненад Ерич (к) 1
61′ Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
Юрий Логвиненко 27
Дмитрий Шомко 77
Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
Жуниор Кабананга 30
85′ Абзал Бейсебеков 15
Асхат Тагыберген 17
13′ 68′ Серикжан Мужиков 7
Срджан Граховац 8
74′ Роман Муртазаев 45
Марин Томасов 14
95 Предраг Райкович
3 Юваль Шпунгин
5 Жан-Сильвен Бабен
26 Таль I Бен-Хаим
27 Офир Давидзада
13 Ширан Йеини (к)
28 Кристиан Баттоккио
11 Ник Блэкмен 41′
31 Тино-Свен Сушич 45′
22 Авраам Рикан
42 Дор Перец 45′ 33′
16 Элиран Атар
24 Видар Ерн Кьяртанссон 75′
18 Эйтан Тиби
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 1
3 Угловые 2
17 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Бойко (Украина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Маккаби Тель-Авив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Американский эксперт объяснил, почему из андеркарта Росадо - Тапиа выделил лишь бой Сойлыбаева
Российский футбол уходит в отрыв
СМИ: Роналду признают лучшим игроком года в мире по версии ФИФА
Промесу не досталось звание игрока недели в Лиге чемпионов
«Я не пою даже в ванной». Ковальчук открыл личное Малафееву
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании
Ильиных и Липницкая прокомментируют этап Гран-при в Москве
Вратарь «Спартака» признался в желании уйти из-за депрессии
Новости
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь