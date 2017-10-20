Российский футбол уходит в отрыв

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Что порадовало.

Очевидно, что самым ярким впечатлением завершившейся еврокубковой трехдневки для российских болельщиков стала грандиозная домашняя победа московского «Спартака» над испанской «Севильей» в Лиге чемпионов со счетом 5:1.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 17.10.2017, 21:45 Спартак М 5 Севилья 1

Поводов для особого оптимизма в преддверии встречи было не так уж много — после чемпионского сезона москвичи впали в неприятный эмоциональный кризис, несколько раз упустив победы там, где этого делать не следовало, а также проиграв практически всем прямым конкурентам в РФПЛ, и лишь в последних турах стало казаться, что подопечные Массимо Карреры стали постепенно возвращаться на свой былой уровень.

Не очень обнадеживал и соперник, более-менее уверенно начавший в Примере, а особенно — его атака, обещавшая создать немало проблем традиционно нестройной обороне россиян.

Плюс ко всему «Спартак» за последние годы приучил болельщиков к постоянным фиаско на международной арене — из-за кипрского АЕКа, польской «Легии» и швейцарского «Санкт-Галлена» многие фанаты команды провели не одну бессонную ночь, сетуя на бездарные поражения своих любимцев в Лиге Европы.

Однако 17 октября на «Открытие Арене» писалась другая история. Спартаковцы, как и ожидалось, вышли на матч со сверхнастроем, но не ограничились лишь повышенной мотивацией, а добавили к ней по-настоящему грамотную игру — причем от каждого из футболистов.

Геройствовали в этот вечер действительно все — и главная звезда чемпионата России Квинси Промес, своими «2+2» напомнивший о скором открытии трансферного окна топ-клубам, и капитан Денис Глушаков, проваливший старт сезона, но забивший севильцам чудо-гол, и постоянно критикуемые Лоренсо Мельгарехо, Дмитрий Комбаров и Андрей Ищенко, которые вообще, возможно, выдали «матч всей жизни».

А вот гости неприятно удивили. Да, встреча и правда могла завершиться совсем иначе, не спаси Комбаров свою команду при равном счете во втором тайме, но едва ли это было бы справедливо — все-таки нападение «Севильи» сейчас не такое мощное, чтобы нивелировать огрехи такой обороны, проведшей матч в Москве примерно на дворовом уровне.

Важно понимать, что эта победа «Спартака» не столько «на сейчас» (хоть у красно-белых после нее появились неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов), сколько на будущее, ведь помнить этот ярчайший успех — если что-то в российском футболе в ближайшее время кардинально не изменится, конечно — и через пять, и через десять лет.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа L, 19.10.2017, 20:00 Зенит 3 Русенборг 1

Порадовал на этой неделе и «Зенит» — домашняя виктория над норвежским «Русенборгом» (3:1) хоть и не имела шансов стать легендарной, но зато почти гарантировала питерцам участие в плей-офф второго по значимости клубного турнира Старого Света.

Отдельной строкой здесь стоит отметить и главного тренера хозяев Роберто Манчини.

После недавней еврокубковой встречи с испанским «Реал Сосьедадом» (3:1), на которую итальянец избрал «старт» со всего лишь тремя россиянами, президент страны Владимир Путин пожурил руководителя сине-бело-голубых Сергея Фурсенко за скромное использование Манчини отечественных футболистов в матчах на международной арене, и сам специалист вскоре с этими претензиями через прессу полностью согласился.

Однако на поединок с «Русенборгом» в стартовом составе клуба из Санкт-Петербурга вновь вышли лишь три российских игрока при пяти аргентинцах, один из которых — Эмилиано Ригони — оформил хет-трик и вошел в команду недели турнира.

Это достаточно резонно вызвало у многих недоумение, однако есть здесь и свои весомые плюсы — во-первых, никого из тройки Андрей Лунев/Далер Кузяев/Александр Кокорин язык даже при желании не повернется назвать «пассажирами», а во-вторых, этим решением Манчини всем раз и навсегда показал, что в Россию он прибыл не исполнять роль главного тренера, а им являться.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 18.10.2017, 21:45 ЦСКА 0 Базель 2

Что огорчило.

Сколь красиво и эмоционально выиграл во вторник «Спартак», столь тускло и безнадежно уступил в среду ЦСКА — домашний проигрыш армейцев (0:2) от крепкого швейцарского «Базеля» угнетает не самим фактом поражения, а именно игрой команды Виктора Гончаренко, к нему приведшей.

Наверное, лучшее всего грусть болельщиков красно-синих визуализировалась в статистике — за 90 с лишним минут при своих трибунах хозяева так ни разу и не попали в створ ворот соперников.

К тому же, из рук вон плохо ЦСКА сыграл и в обороне: лишь жуткая расточительность Димитри Оберлина, который, кажется, сделал все, чтобы не забить на «ВЭБ-Арене» больше одного мяча, спасла москвичей от разгрома.

При этом у армейцев остаются шансы как на Лигу Европы (отличные, к слову), так и даже на плей-офф Лиги чемпионов (тут все сложнее, правда). Впрочем, здесь следует смотреть не на турнирные расклады, а именно на игру красно-синих, ведь если столичная команда и дальше будет показывать столь беззубый футбол, ее обгонит даже абсолютно «мертвая» «Бенфика», пока что не имеющая ни очка.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа F, 19.10.2017, 22:05 Шериф 1 Локомотив М 1

Точно не порадовал на этой неделе и «Локомотив» с его гостевой ничьей в матче против тираспольского «Шерифа» (1:1) — все-таки вторая на данный момент команда РФПЛ должна, пожалуй, плюс-минус без проблем разбираться с лидером молдавского футбола.

Причем игру в этом поединке вели именно желто-черные, и «железнодорожникам» даже отчасти повезло, что все завершилось не поражением.

Радует в данной ситуации лишь то, что у красно-зеленых по-прежнему есть прекрасные перспективы на попадание в весеннюю часть еврокубка. Пять очков после трех туров в группе с чешским «Злином», датским «Копенгагеном» и все тем же «Шерифом», конечно, не выдающийся результат, однако лидерство в квартете до сих пор остается за москвичами, и нет особых предпосылок к тому, чтобы оно в итоге у подопечных Юрия Семина было отобрано.

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Что с таблицей коэффициентов.

Приятно констатировать, что российские клубы при всех своих проблемах и неудачах продолжают планомерно улучшать национальные позиции в таблице коэффициентов УЕФА —.

по итогам завершающейся недели представителям РФПЛ удалось еще сильнее оторваться от Португалии и совсем чуть-чуть приблизиться к Франции.

Важнее здесь, конечно, первое (возможный обгон французов, идущих в рейтинге пятыми, не даст нашим командам дополнительных путевок в еврокубки, а топ-4 пока что абсолютно недосягаема).

В этот раз российские клубы разжились одним баллом, французские (три победы при двух поражениях) — 0,999 балла, португальцы (пять поражений) — остались при своих.