«Эвертон» запретил фанату посещать стадион после драки с футболистами «Лиона»

Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы состоялась в четверг на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой гостей — 2:1. На 64-й минуте между футболистами случилась потасовка, которая переросла в драку. События разворачивались рядом с фанатской трибуной английского клуба, и некоторые из болельщиков «ирисок» пытались вмешаться в конфликт. В частности, один мужчина с ребенком на руках ударил вратаря «Лиона» Антони Лопеша.

«Официальные лица клуба просмотрели кадры инцидента, произошедшего на 64-й минуте игры против “Лиона”, где болельщики около передней части нижней трибуны Gwladys Street End оказались вовлечены в стычку между игроками. Мы идентифицировали одного человека, против которого будут приняты меры. Они будут включать запрет на посещение матчей “Эвертона” в будущем и регистрацию клубом официальной жалобы в полиции Мерсисайда», — говорится в заявлении «Эвертона».