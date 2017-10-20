«Тем, кто с нашей командой навсегда». Глушаков и Каррера возложили венок в Лужниках
Сегодня годовщина трагедии.
Сегодня годовщина трагедии.
Делегация «Спартака» почтила память жертв трагедии, случившейся 35 лет назад. 20 октября 1982 года во время матча
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов. Главный тренер Массимо Каррера. Капитан команды Денис Глушаков.
Родионов напомнил собравшимся, что именно случилось здесь 35 лет назад.
Затем слово взял Георгий Луначарский — один из авторов памятника, установленного силами болельщиков на 10-летнюю годовщину. Он рассказал детали установки монумента, который на шесть метров уходит под землю. «Чтобы стоял крепко, как дуб, который нельзя вырвать».
В 11 утра у памятника жертвам жуткой трагедии повисла тишина.
После Каррера и Глушаков вдвоем возложили венок от клуба. Со словами на траурной ленте: «Тем, кто с нашей командой навсегда». Остальные по очереди положили цветы.
— «Спартак» великий клуб и у него великие болельщики. Мы играем ради них, — сказал Глушаков. — Все помнят эту трагедию. Нас, конечно, еще не было, когда она произошла, но все равно российские ребята о ней знают. А сейчас и легионеры узнали. Хорошо, что клуб помнит. Победу над «Севильей» можно посвятить погибшим болельщикам. Помнить о них — это, прежде всего, человеческое отношение. Мы всегда будем помнить… «Спартак» — это все мы вместе, это одна семья.
Сергей РОДИОНОВ: «УЗНАЛИ О ТРАГЕДИИ СПУСТЯ СЕМЬ ЛЕТ…».
— После игры, естественно, мы ничего не знали. Даже предположить не могли, что здесь
— Сегодня в Лужники приехали не только футболисты, но и Каррера. Рассказывали ему о том, что значит для «Спартака» эта дата?
— Да, он знал об этом событии. В прошлом году Массимо также приезжал сюда, а на тренировке в тот день была минута молчания. Сегодня Каррера тоже здесь. «Ювентус» ведь в свое время пережил похожую трагедию, в которой погибли люди (в 1985 году на стадионе «Эйзель» в Брюсселе во время финала Кубка чемпионов против «Ливерпуля» обрушилась стена. — Прим. «СЭ»).
— На «Открытие Арене» тоже скоро появится мемориал?
— Да, планируем установить мемориальную доску. Мы общаемся с болельщиками, согласовываем, они одобряют. Сейчас памятник есть в Лужниках, где «Спартак» долгое время проводил матчи. Но теперь у нас появился свой стадион, на котором тоже должна быть увековечена память о погибших в этой ужасной трагедии. Точное место пока не скажу, будем еще думать. Но главное, что идея такая есть, и в жизнь мы ее воплотим.
Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ
из Лужников.