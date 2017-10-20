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13:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тем, кто с нашей командой навсегда». Глушаков и Каррера возложили венок в Лужниках

Сегодня годовщина трагедии.

Источник: Спорт-Экспресс

Делегация «Спартака» почтила память жертв трагедии, случившейся 35 лет назад. 20 октября 1982 года во время матча красно-белых против «Харлема» в давке погибли десятки людей.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов. Главный тренер Массимо Каррера. Капитан команды Денис Глушаков. Вице-капитаны Артем Ребров и Дмитрий Комбаров. Самый возрастной игрок основы Андрей Ещенко. Тренер «Спартака-2» Ринат Дасаев (он, как и Родионов, играл в том злополучном матче). Многочисленные молодые игроки красно-белых… У каждого — белая или красная гвоздика в руках.

Родионов напомнил собравшимся, что именно случилось здесь 35 лет назад.

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Затем слово взял Георгий Луначарский — один из авторов памятника, установленного силами болельщиков на 10-летнюю годовщину. Он рассказал детали установки монумента, который на шесть метров уходит под землю. «Чтобы стоял крепко, как дуб, который нельзя вырвать».

В 11 утра у памятника жертвам жуткой трагедии повисла тишина.

После Каррера и Глушаков вдвоем возложили венок от клуба. Со словами на траурной ленте: «Тем, кто с нашей командой навсегда». Остальные по очереди положили цветы.

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— «Спартак» великий клуб и у него великие болельщики. Мы играем ради них, — сказал Глушаков. — Все помнят эту трагедию. Нас, конечно, еще не было, когда она произошла, но все равно российские ребята о ней знают. А сейчас и легионеры узнали. Хорошо, что клуб помнит. Победу над «Севильей» можно посвятить погибшим болельщикам. Помнить о них — это, прежде всего, человеческое отношение. Мы всегда будем помнить… «Спартак» — это все мы вместе, это одна семья.

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Сергей РОДИОНОВ: «УЗНАЛИ О ТРАГЕДИИ СПУСТЯ СЕМЬ ЛЕТ…».

— После игры, естественно, мы ничего не знали. Даже предположить не могли, что здесь что-то произошло… — поделился воспоминаниями Родионов. — Лишь на следующий день — уже не вспомню, от кого именно — появилась какая-то информация. Но не более того. Долгое время мы находились в неведении, и только в 1989 году появились факты об этой страшной трагедии, в которой погибло огромное количество людей. По официальным данным — 66 человек, по неофициальным их было гораздо больше. Сейчас, наверное, невозможно узнать точное число.

— Сегодня в Лужники приехали не только футболисты, но и Каррера. Рассказывали ему о том, что значит для «Спартака» эта дата?

— Да, он знал об этом событии. В прошлом году Массимо также приезжал сюда, а на тренировке в тот день была минута молчания. Сегодня Каррера тоже здесь. «Ювентус» ведь в свое время пережил похожую трагедию, в которой погибли люди (в 1985 году на стадионе «Эйзель» в Брюсселе во время финала Кубка чемпионов против «Ливерпуля» обрушилась стена. — Прим. «СЭ»).

— На «Открытие Арене» тоже скоро появится мемориал?

— Да, планируем установить мемориальную доску. Мы общаемся с болельщиками, согласовываем, они одобряют. Сейчас памятник есть в Лужниках, где «Спартак» долгое время проводил матчи. Но теперь у нас появился свой стадион, на котором тоже должна быть увековечена память о погибших в этой ужасной трагедии. Точное место пока не скажу, будем еще думать. Но главное, что идея такая есть, и в жизнь мы ее воплотим.

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Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ
из Лужников.

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