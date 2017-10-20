Куман назвал судью виновником драки футболистов «Эвертона» и «Лиона» в матче ЛЕ

Встреча состоялась в четверг в Ливерпуле и завершилась победой «Лиона» со счетом 2:1. На 64-й минуте между игроками произошла потасовка, переросшая в драку. Действие происходило вблизи фанатской трибуны английского клуба, один из болельщиков «ирисок» с ребенком на руках ударил вратаря «Лиона» Антони Лопеша. По итогам инцидента главный судья матча голландец Бас Нейхейс никого из игроков не удалил, показав желтые карточки Бертрану Траоре и Эшли Уильямсу.

«Думаю, раздражение наших футболистов в игре росло и, по моему мнению, проблема была в рефери. Судил голландец, но он ничего не делал против театра некоторых игроков “Лиона”. (Капитан “Лиона” Набиль) Фекир в первом тайме нырнул десять раз. Я понимаю, что у моих игроков это произошло из-за разочарования. Я не знаю, что случилось, но я это понимаю», — сказал Куман, чьи слова приводит Рейтер.