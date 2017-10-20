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13:28 (мск), источник: Р-Спорт

Куман назвал судью виновником драки футболистов «Эвертона» и «Лиона» в матче ЛЕ

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Действия главного арбитра привели к драке футболистов «Эвертона» и французского «Лиона» в матче группы E в третьем туре Лиги Европы, заявил главный тренер ливерпульской команды голландец Рональд Куман.

Источник: Reuters

Встреча состоялась в четверг в Ливерпуле и завершилась победой «Лиона» со счетом 2:1. На 64-й минуте между игроками произошла потасовка, переросшая в драку. Действие происходило вблизи фанатской трибуны английского клуба, один из болельщиков «ирисок» с ребенком на руках ударил вратаря «Лиона» Антони Лопеша. По итогам инцидента главный судья матча голландец Бас Нейхейс никого из игроков не удалил, показав желтые карточки Бертрану Траоре и Эшли Уильямсу.

«Думаю, раздражение наших футболистов в игре росло и, по моему мнению, проблема была в рефери. Судил голландец, но он ничего не делал против театра некоторых игроков “Лиона”. (Капитан “Лиона” Набиль) Фекир в первом тайме нырнул десять раз. Я понимаю, что у моих игроков это произошло из-за разочарования. Я не знаю, что случилось, но я это понимаю», — сказал Куман, чьи слова приводит Рейтер.

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