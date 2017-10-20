Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье - СМИ
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Орешкин раскрыл планы России по росту международной торговли
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Еврокубки
19.10
Злин1
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
19.10
Шериф1
Локомотив М1
Футбол. Еврокубки
19.10
Аталанта3
Аполлон1
Все события
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
16Мария Шарапова. Ранний вылет
10«Интер» победил «Милан» в дерби
13:21 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Зенита» Эмилиано Ригони вошел в команду недели Лиги Европы

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Аргентинский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони вошел в команду недели Лиги Европы по итогам матчей третьего тура группового этапа турнира, сообщается на официальном сайте УЕФА.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В четверг «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл норвежский «Русенборг» со счетом 3:1. Ригони сделал хет-трик.

Читайте также
Ригони оставил себе на память мяч после матча с «Русенборгом»

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Яннис Анестис (АЕК, Греция, вратарь), Альберто де ла Белья, Хаби Прието, Виллиан Жозе да Силва (все — «Реал Сосьедад», Испания), Космин Моци («Лудогорец», Болгария), Байрам Яшаница («Скендербеу», Албания), Дмитрий Шомко, Джуниор Кабананга (оба — «Астана», Казахстан), Ригони, Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Йосип Иличич («Аталанта», Италия).

Ригони также претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Победитель в этой номинации определится позднее в пятницу по результатам голосования болельщиков на сайте УЕФА.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании
Салах признан игроком недели в ЛЧ, Промес занял 3-е место
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
Неймар оштрафован на 1,2 миллиона долларов
Болельщики: Уже со 2-й минуты матча «Зенит» начал думать о ЦСКА
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
Новости
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь