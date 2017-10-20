Футболист «Зенита» Эмилиано Ригони вошел в команду недели Лиги Европы

В четверг «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл норвежский «Русенборг» со счетом 3:1. Ригони сделал хет-трик.

Ригони оставил себе на память мяч после матча с «Русенборгом»

Яннис Анестис (АЕК, Греция, вратарь), Альберто де ла Белья, Хаби Прието, Виллиан Жозе да Силва (все — «Реал Сосьедад», Испания), Космин Моци («Лудогорец», Болгария), Байрам Яшаница («Скендербеу», Албания), Дмитрий Шомко, Джуниор Кабананга (оба — «Астана», Казахстан), Ригони, Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Йосип Иличич («Аталанта», Италия).

Ригони также претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Победитель в этой номинации определится позднее в пятницу по результатам голосования болельщиков на сайте УЕФА.