Британская полиция расследует поведение фанатов на матче ЛЕ «Эвертон» — «Лион»

Встреча группы E Лиги Европы прошла в четверг и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лиона». На 64-й минуте встречи капитан «Эвертона» Эшли Уильямс толкнул вратаря гостей Энтони Лопеса, когда тот в прыжке забирал мяч. За Лопеса вступились его одноклубники, между футболистами обоих клубов завязалась потасовка, все происходило около фанатского сектора «Эвертона». Несколько болельщиков английского клуба оказались вовлечены в потасовку, а один из них с ребенком на руках атаковал Лопеса.