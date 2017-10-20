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13:17 (мск), источник: ТАСС

Британская полиция расследует поведение фанатов на матче ЛЕ «Эвертон» — «Лион»

ТАСС, 20 октября. Полиция графства Мерсисайд в Великобритании расследует поведение болельщиков во время матча третьего тура группового этапа Лиги Европы по футболу между английским «Эвертоном» и французским «Лионом». Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Встреча группы E Лиги Европы прошла в четверг и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лиона». На 64-й минуте встречи капитан «Эвертона» Эшли Уильямс толкнул вратаря гостей Энтони Лопеса, когда тот в прыжке забирал мяч. За Лопеса вступились его одноклубники, между футболистами обоих клубов завязалась потасовка, все происходило около фанатского сектора «Эвертона». Несколько болельщиков английского клуба оказались вовлечены в потасовку, а один из них с ребенком на руках атаковал Лопеса.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагирует на инцидент, когда дождется отчетов от делегатов матча.

Ранее в сентябре УЕФА оштрафовал «Эвертон» на ?10 тыс. за поведение болельщиков на матче Лиги Европы с хорватским «Хайдуком».

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