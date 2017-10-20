Глушаков посвятил победу над «Севильей» погибшим в 1982 году болельщикам ФК «Спартак»

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Трагедия произошла 20 октября 1982 года. В концовке матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и голландским «Харлемом» из-за давки, возникшей на одном из выходов с арены, погибли 66 болельщиков, 61 человек пострадал. В пятницу руководство, тренеры и игроки московского клуба возложили венки и цветы у памятника «Погибшим на стадионах мира» в «Лужниках», где также присутствовали ветераны, молодые игроки клуба и болельщики.

«Хорошо, что в клубе помнят о той трагедии и что молодые футболисты знают историю “Спартака”, — сказал Глушаков журналистам. — Мы не знали заранее об этой акции, нам сказали после матча, но можем, наверное, победу над “Севильей” посвятить памяти погибших болельщиков».

«Надо помнить о тех людях, которые были с командой в то время. И надо быть всегда вместе, “Спартак” всегда будет одной семьей», — добавил он.