Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава Роскино рассказала о домогательствах Вайнштейна - СМИ
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
СКР возбудил дело после хищения средств у Владимира Этуша
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Еврокубки
19.10
Злин1
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
19.10
Шериф1
Локомотив М1
Футбол. Еврокубки
19.10
Аталанта3
Аполлон1
Все события
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
10«Краснодар» уступил ЦСКА
12:28 (мск), источник: Р-Спорт

Глушаков посвятил победу над «Севильей» погибшим в 1982 году болельщикам ФК «Спартак»

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт, Олег Богатов. Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков заявил журналистам, что посвящает победу команды над испанской «Севильей» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов болельщикам «красно-белых», погибшим в 1982 году в «Лужниках».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Трагедия произошла 20 октября 1982 года. В концовке матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и голландским «Харлемом» из-за давки, возникшей на одном из выходов с арены, погибли 66 болельщиков, 61 человек пострадал. В пятницу руководство, тренеры и игроки московского клуба возложили венки и цветы у памятника «Погибшим на стадионах мира» в «Лужниках», где также присутствовали ветераны, молодые игроки клуба и болельщики.

«Хорошо, что в клубе помнят о той трагедии и что молодые футболисты знают историю “Спартака”, — сказал Глушаков журналистам. — Мы не знали заранее об этой акции, нам сказали после матча, но можем, наверное, победу над “Севильей” посвятить памяти погибших болельщиков».

«Надо помнить о тех людях, которые были с командой в то время. И надо быть всегда вместе, “Спартак” всегда будет одной семьей», — добавил он.

«Спартак» во вторник в Москве разгромил «Севилью» со счетом 5:1.

Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Лиге Европы
Гран-при по фигурному катанию: Медведева раскатает Москву
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
Неймар оштрафован на 1,2 миллиона долларов
Болельщики: Уже со 2-й минуты матча «Зенит» начал думать о ЦСКА
Министр спорта РФ: Нет сомнений, что Россия выступит в Олимпиаде
Новости
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь