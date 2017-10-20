Глушаков посвятил победу над «Севильей» погибшим в 1982 году болельщикам ФК «Спартак»
МОСКВА, 20 окт —
МОСКВА, 20 окт —
Трагедия произошла 20 октября 1982 года. В концовке матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и голландским «Харлемом»
«Хорошо, что в клубе помнят о той трагедии и что молодые футболисты знают историю “Спартака”, — сказал Глушаков журналистам. — Мы не знали заранее об этой акции, нам сказали после матча, но можем, наверное, победу над “Севильей” посвятить памяти погибших болельщиков».
«Надо помнить о тех людях, которые были с командой в то время. И надо быть всегда вместе, “Спартак” всегда будет одной семьей», — добавил он.
«Спартак» во вторник в Москве разгромил «Севилью» со счетом 5:1.