Болельщик «Эвертона» с ребенком на руках полез в драку с игроками «Лиона» в матче ЛЕ

Встреча группы E состоялась в четверг в Ливерпуле и завершилась победой французской команды со счетом 2:1. На 64-й минуте между игроками «Эвертона» и «Лиона» произошла потасовка, переросшая в драку. Действие происходило в непосредственной близости от фанатской трибуны английского клуба.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа E, 19.10.2017, 22:05 Эвертон 1 Лион 2

Один из болельщиков, мужчина с ребенком на руках, подошел к краю трибуны и рукой нанес удар вратарю «Лиона» Антони Лопешу в область головы и попытался ударить его партнера по команде защитника Муктара Диакаби. Эпизод попал на кадры видеотрансляции.

Футболисты гостей, заметив произошедшее, накричали на фаната, который при этом оставался на секторе, впрочем, в драку с ним не полезли.