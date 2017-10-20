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12:24 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщик «Эвертона» с ребенком на руках полез в драку с игроками «Лиона» в матче ЛЕ

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Болельщик английского «Эвертона» с ребенком на руках полез в драку с футболистами французского «Лиона» во время матча команд в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы E состоялась в четверг в Ливерпуле и завершилась победой французской команды со счетом 2:1. На 64-й минуте между игроками «Эвертона» и «Лиона» произошла потасовка, переросшая в драку. Действие происходило в непосредственной близости от фанатской трибуны английского клуба.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа E, 19.10.2017, 22:05
Эвертон
1Лион2

Один из болельщиков, мужчина с ребенком на руках, подошел к краю трибуны и рукой нанес удар вратарю «Лиона» Антони Лопешу в область головы и попытался ударить его партнера по команде защитника Муктара Диакаби. Эпизод попал на кадры видеотрансляции.

Футболисты гостей, заметив произошедшее, накричали на фаната, который при этом оставался на секторе, впрочем, в драку с ним не полезли.

«Был болельщик, который ударил его (Лопеша). Я думаю, это не нормально», — сказал после матча нападающий «Лиона» Бертран Траоре, чьи слова приводит Франс Пресс.

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