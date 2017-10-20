Футболисты и руководство «Спартака» почтили память жертв трагедии на матче с «Харлемом»

Источник: РИА "Новости"

Почтить память погибших, в частности, пришли главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, генеральный директор клуба Сергей Родионов, игроки основного состава Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Артем Ребров, бывший голкипер красно-белых Ринат Дасаев, футболисты молодежной команды «Спартака» и «Спартака-2».

«Важно приходить сюда каждый год. Нельзя забыть ту страшную трагедию и людей, которые в ней погибли», — сказал Родионов, участвовавший в матче с «Харлемом» в качестве игрока.

20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» (2:0) на стадионе имена В. И. Ленина (сейчас — «Лужники») произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек. В морозный октябрьский день (температура в день игры опустилась до 20 градусов ниже нуля) многие болельщики решили покинуть стадион заранее — при счете 1:0 в пользу «Спартака». В результате на лестнице трибуны «С» стадиона в Лужниках возникла давка, в которой, по официальным данным, опубликованным через несколько лет, погибли 66 и пострадали более 60 человек.

После расследования обстоятельств трагедии к судебной ответственности были привлечены директор Большой спортивной арены стадиона и главный комендант, которые были осуждены за халатность. При этом следствие выяснило, что причиной трагедии является несчастный случай — слишком много людей с ближайшей к метро трибуны одновременно пошли к выходу, и в результате падения одного из болельщиков возникла давка. Следствие не сумело доказать, что лестница, в отличие от трибун, была обледенелой, а милиция подгоняла болельщиков к выходу. Официальная версия расходится и с принятой в среде фанатов — что виной трагедии косвенно стал второй гол, забитый на последней минуте Сергеем Швецовым, после чего часть болельщиков направилась в обратную сторону, что и привело к давке.