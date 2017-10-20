Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: главная слабость Путина — на американских берегах
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
В России изменится валютное законодательство
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Еврокубки
19.10
Злин1
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
19.10
Шериф1
Локомотив М1
Футбол. Еврокубки
19.10
Аталанта3
Аполлон1
Все события
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
Министр спорта РФ: Нет сомнений, что Россия выступит в Олимпиаде
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
11:27 (мск), источник: ТАСС

Футболисты и руководство «Спартака» почтили память жертв трагедии на матче с «Харлемом»

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Футболисты и руководство московского «Спартака» в Лужниках возложили венки к памятнику жертвам трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года на матче Кубка УЕФА с голландским «Харлемом», передает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Почтить память погибших, в частности, пришли главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, генеральный директор клуба Сергей Родионов, игроки основного состава Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Артем Ребров, бывший голкипер красно-белых Ринат Дасаев, футболисты молодежной команды «Спартака» и «Спартака-2».

Читайте также
«Спартак» — «Харлем»: 35 лет спустя. «Я был там»

«Важно приходить сюда каждый год. Нельзя забыть ту страшную трагедию и людей, которые в ней погибли», — сказал Родионов, участвовавший в матче с «Харлемом» в качестве игрока.

20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» (2:0) на стадионе имена В. И. Ленина (сейчас — «Лужники») произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек. В морозный октябрьский день (температура в день игры опустилась до 20 градусов ниже нуля) многие болельщики решили покинуть стадион заранее — при счете 1:0 в пользу «Спартака». В результате на лестнице трибуны «С» стадиона в Лужниках возникла давка, в которой, по официальным данным, опубликованным через несколько лет, погибли 66 и пострадали более 60 человек.

После расследования обстоятельств трагедии к судебной ответственности были привлечены директор Большой спортивной арены стадиона и главный комендант, которые были осуждены за халатность. При этом следствие выяснило, что причиной трагедии является несчастный случай — слишком много людей с ближайшей к метро трибуны одновременно пошли к выходу, и в результате падения одного из болельщиков возникла давка. Следствие не сумело доказать, что лестница, в отличие от трибун, была обледенелой, а милиция подгоняла болельщиков к выходу. Официальная версия расходится и с принятой в среде фанатов — что виной трагедии косвенно стал второй гол, забитый на последней минуте Сергеем Швецовым, после чего часть болельщиков направилась в обратную сторону, что и привело к давке.

По данным следствия, забитый гол случился уже после начала давки и во многом даже облегчил ситуацию, так как многие болельщики вернулись обратно или остались на трибунах. В ответном матче «Спартак» победил в Нидерландах со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала Кубка УЕФА, где уступил испанской «Валенсии».

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Футболисты и руководство "Спартака" почтили память жертв трагедии на матче с "Харлемом"
УЕФА объявит решение по наказанию "Спартака" в пятницу или в начале следующей недели
«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Лиге Европы
Определился соперник Федора Чудинова
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
Неймар оштрафован на 1,2 миллиона долларов
Болельщики: Уже со 2-й минуты матча «Зенит» начал думать о ЦСКА
Министр спорта РФ: Нет сомнений, что Россия выступит в Олимпиаде
Спорт-Экспресс
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь