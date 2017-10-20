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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. В матче 3-го тура ЛЕ с «Русенборгом» (3:1) аргентинец оформил хет-трик.

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На награду также претендуют нападающий «Стяуа» Харлем-Эдди Ньоэр, автор дубля в матче с «Хапоэлем Б-Ш» (2:1), вратарь афинского клуба АЕК Яннис Анестис, совершивший 10 сейвов в матче с «Миланом» (0:0), нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе — 4 гола в матче с «Вардаром» (6:0), полузащитник «Марселя» Лукас Окампос — автор гола и результативной передачи в матче с «Виторией Гимарайнш» (2:1).

Также среди номинантов находится вратарь «Арсенала» Петр Чех — 4 сейва в матче с «Црвеной Звездой» (1:0), защитник «Ред Булл Зальцбург» Андрес Ульмер — голевой пас во встрече с «Коньяспором» (1:0), хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич — 1 гол и 2 голевых паса в игре с «Ниццей» (3:1).

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