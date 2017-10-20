Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. В матче 3-го тура ЛЕ с «Русенборгом» (3:1) аргентинец оформил
На награду также претендуют нападающий «Стяуа»
Также среди номинантов находится вратарь «Арсенала» Петр Чех — 4 сейва в матче с «Црвеной Звездой» (1:0), защитник «Ред Булл Зальцбург» Андрес Ульмер — голевой пас во встрече с «Коньяспором» (1:0), хавбек «Лацио» Сергей