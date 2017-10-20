Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. В матче 3-го тура ЛЕ с «Русенборгом» (3:1) аргентинец оформил хет-трик.

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На награду также претендуют нападающий «Стяуа» Харлем-Эдди Ньоэр, автор дубля в матче с «Хапоэлем Б-Ш» (2:1), вратарь афинского клуба АЕК Яннис Анестис, совершивший 10 сейвов в матче с «Миланом» (0:0), нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе — 4 гола в матче с «Вардаром» (6:0), полузащитник «Марселя» Лукас Окампос — автор гола и результативной передачи в матче с «Виторией Гимарайнш» (2:1).