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09:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики: Уже со второй минуты матча «Зенит» начал думать о ЦСКА

Победа «Зенита» над «Русенборгом» — самая обсуждаемая тема четверга.

Источник: Спорт-Экспресс

МЕССИ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ С «ОЛИМПИАКОСОМ» СЪЕЛ ТАБЛЕТКУ ПРЯМО НА ПОЛЕ.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси во время матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:1) съел какую-то таблетку. Аргентинец еще в самом начале встречи достал ее из гетры и проглотил. По информации Marca, это была глюкоза.

Также во время матча Месси отметился забитым голом и голевой передачей на защитника Люку Диня.

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Баламошка: Вечно «глюкозы» обожрется, а потом носится как Соник супер ежик.

Очень плохой мальчик: Учитесь, как есть мельдоний перед камерой.

Shpasic: Доктор Пилюлькин.

Гаттузо Крут!!!#!: Просто обычная таблеточка гормона роста. Пустячок, а приятно.

Почти: Это был очередной финт.

П_о_в_а_р: У него есть терапевтическое исключение. Отвяньте от малого.

Kingarthur: Наверно озверин, потому что он слишком добрый.

КАРАСЕВ ОШИБОЧНО ОТМЕНИЛ ГОЛ «БАВАРИИ».

На 6-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Бавария» — «Селтик» (3:0) бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым перестраховалась и ошибочно отменила гол Тиагу Алькантары.

В динамичном моменте судьям показалось, что Роберт Левандовски сделал голевую передачу, когда мяч уже вышел за линию ворот. Сигнал Карасеву дал либо второй дополнительный ассистент Сергей Иванов, либо второй ассистент Тихон Калугин.

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Очень плохой мальчик: А системы видеорефери на «Альянц Арене» нет?

Юный Люцифер: Очень плохой мальчик, УЕФА их не использует и в ближайшее время не планирует.

titan2313: Сломал игру нашим Баварским «друзьям»!

konoval: Лично Карасев абсолютно не виноват. Со своей точки он физически не мог точно определить положение мяча относительно лицевой линии, тем более, что ему перекрывал обзор еще и защитник «Селтика». Виноват судья за вортами, который проспал этот момент и подставил главного. Но это все лирика. Конкретного виновника никто искать не будет, т.к. вина ложится на всю бригаду целиком. Так что ждем оргвыводов.

«ЗЕНИТ» ПОБЕДИЛ «РУСЕНБОРГ» БЛАГОДАРЯ ХЕТ-ТРИКУ РИГОНИ.

«Зенит» в домашнем матче группового турнира Лиги Европы победил «Русенборг» (3:1).

Хет-триком в составе сине-бело-голубых отметился Эмилиано Ригони. Отметим, что счету 24-летнего аргентинца 5 голов за «Зенит», все мячи были забиты на групповом этапе Лиги Европы.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в группе L с 9 очками после трех побед.

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Фуля: Не люблю «Зенит» из-за Газпрома, но следует признать: «Зенит» машина по добыванию очков для всей России. Против цифр не попрешь.

asc0002: Выиграли и выиграли. Но главный матч в воскресенье!

П_о_в_а_р: Арсенал сильней «Русенборга». Факт.

Эдпитер: Уже со второй минуты матча начали думать про матч с ЦСКА.

Malshion: RigONLY.

«ЛОКОМОТИВ» СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С «ШЕРИФОМ».

«Локомотив» в гостевом матче группового турнира Лиги Европы сыграл вничью с «Шерифом» (1:1). Первый мяч в карьере за железнодорожников забил Антон Миранчук. Гол хозяев был засчитан с помощью системы фиксации взятия ворот.

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Shpasic: Зато на одного россиянина в старте было больше, чем у Зенит-Хуниорс.

tigana.1982: Такая же бездарная игра как и у ЦСКА. В целом не проиграли только потому, что «Шериф» не швейцарцы…

Brother Beyond: Будем честны — паровозы отскочили благодаря Гильерме. Приднестровцы в конце на них насели так, что только перья летели.

Redgy: Смешно читать критику Палыча,

Гаттузо Крут!!!#Дома нужно побеждать!

Subulcus: Палыч поднимает «Локомотив со дна»… И он хороший тренер…

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