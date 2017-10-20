20 октября 1982 года в Лужниках произошла самая страшная трагедия в истории красно-белых.
Защитник киевского ФК «Динамо» Вида получил серьезное рассечение головы в матче ЛЕ
МОСКВА, 20 окт —
МОСКВА, 20 окт —
В четверг «Динамо» на своем поле сыграло вничью со швейцарским клубом «Янг Бойз» (2:2) в рамках группы В. Во втором тайме Вида и игрок швейцарцев столкнулись головами. Хорват во время замены покидал поле в крови.
«У Виды очень серьезное рассечение», — сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич, которого цитирует официальный сайт клуба.