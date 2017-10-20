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09:37 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник киевского ФК «Динамо» Вида получил серьезное рассечение головы в матче ЛЕ

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Хорватский защитник киевского «Динамо» Домагой Вида получил серьезное рассечение головы в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

В четверг «Динамо» на своем поле сыграло вничью со швейцарским клубом «Янг Бойз» (2:2) в рамках группы В. Во втором тайме Вида и игрок швейцарцев столкнулись головами. Хорват во время замены покидал поле в крови.

«У Виды очень серьезное рассечение», — сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич, которого цитирует официальный сайт клуба.

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