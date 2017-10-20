Ермакович: Футболисты БАТЭ в матче с «Кельном» сыграли по плану, шансы на выход из группы сохраняются

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Оба соперника были настроены по-боевому, много атаковали, но судьбу поединка решил единственный гол хозяев — через 10 минут после начала второго тайма Алексей Риос оказался самым расторопным в штрафной площади гостей и забил победный гол.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа H, 19.10.2017, 20:00 БАТЭ 1 Кельн 0

Наставник БАТЭ отметил, что в первой половине встречи его подопечные не успевали за игроками «Кельна», которые действовали на высоких скоростях. Зато после перерыва соперники устали, потеряли концентрацию, и в результате Алексей Риос сумел забить мяч, ставший победным. После этого гости пошли в атаку, раскрылись, свое преимущество могли увеличить и борисовчане, но не реализовали голевые моменты. На последних минутах встречи футболисты «Кельна» также могли забить, но хорошо сыграл голкипер Денис Щербицкий, который и в первом тайме несколько раз спасал команду, сказал Александр Ермакович.

Его коллега из «Кельна» Петер Штегер считает, что игра на поле «Борисов-Арены» была равной, у обеих команд были шансы для взятия ворот, но забить удалось только хозяевам. Футболисты БАТЭ действовали очень организованно, оперативно реагировали на ошибки оппонентов, заметил Петер Штегер.

Штегер: Игра с БАТЭ получилась равная’Соперник сумел среагировать на опасные ситуации и воспользовался нашими ошибками. Борисовский клуб сегодня сыграл хорошо, — сказал Петер Штегер.

В следующем туре 2 ноября БАТЭ сыграет в гостях у футболистов «Кельна». Лидер группы Н лондонский «Арсенал» в этот же день примет на своей арене белградскую «Црвену Звезду», которую накануне одолел на выезде — 1:0. Положение команд после трех игровых дней: «Арсенал» — 9 очков (разница мячей — 8−3), «Црвена Звезда» — 4 (2−2), БАТЭ — 4 (4−5), «Кельн» — 0 (1−5).

В группе А казахстанская «Астана», за которую выступают белорусы Игорь Шитов и Иван Маевский, разгромила на своем поле израильский «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 4:0. Испанский «Вильярреал» и чешская «Славия» сыграли вничью — 2:2. Турнирное положение: «Вильярреал» — 5 (5−3), «Славия» — 5 (4−3), «Астана» — 4 (6−4), «Маккаби» — 1 (0−5).