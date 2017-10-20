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08:55 (мск), источник: Vesti.kz

Первые в группе, или как «Астана» попала в десятку самых результативных клубов Лиги Европы

Крупная победа над «Маккаби» позволила «Астане» сохранить хорошие шансы на выход из группы и улучшить свою результативность в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

В своем квартете астанчане поднялись с четвертого места на третье. При этом с шестью голами в активе стали самыми результативными участниками группы А. Тот же «Вильярреал», идущий на первой строчке, забил на один мяч меньше, и четыре гола у расположившейся на второй позиции «Славии». А вот «Маккаби» не смог забить в третьем туре кряду, пропустив вдобавок пять мячей.

Интересно, что «Астана» по итогам третьего тура замкнула десятку самых результативных клубов Лиги Европы. Первое-второе места делят испанский «Реал Сосьедад» и питерский «Зенит», забивших по 11 мячей. Третьим идет «Ницца», на счету французского клуба девять голов. Далее с четвертого по седьмое места занимают киевское «Динамо», римский «Лацио», лондонский «Арсенал» и «Милан» (у всех по восемь голов). На восьмой и девятой строчках расположились румынская «Стяуа» и итальянская «Аталанта» (у обоих по семь мячей).

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа A, 19.10.2017, 18:00
Астана
4Маккаби Тель-Авив0

Форвард казахстанского клуба Патрик Твумаси занимает третье место в списке самых бьющих футболистов группового этапа. За три тура ганец нанес 13 ударов, семь из них в створ ворот, пять пришлись мимо цели и один был блокирован соперником. Кроме того, в его активе два гола и одна результативная передача. Первое место удерживает Серхио Каналес из «Реал Сосьедада» (восемь ударов в створ, пять мимо и три его удара были блокированы), на втором месте находится Тео Уолкотт из «Арсенала» (семь ударов в створ, три мимо, два его удара были блокированы и один пришелся в штангу).

В группе А самым бьющим клубом является «Вильярреал», испанцы нанесли 49 ударов. Далее идут «Астана» — 43, «Славия» — 35, «Маккаби» — 30.

Более того, «Вильярреал» больше всех владел мячом — 60% (1721 передача), «Маккаби» — 52% (1546), «Астана» — 49% (1357), «Славия» — 39% (1001).

Ну и «Вильярреал» чаще других подавал угловых — в 15 случаях. «Астана», «Славия» — по 14 раз, «Маккаби» — 11 раз.

Больше всех правила нарушала «Славия» — 47 раз, следом расположились «Астана» — 46, «Вильярреал» — 36, «Маккаби» — 27.

Напомним, что «Астана» провела четыре безответных мяча в ворота «Маккаби» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Следующий матч астанчане также проведут против израильского клуба 2 ноября в Тель-Авиве.

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