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07:51 (мск), источник: ТАСС

Дебютный гол Антона Миранчука помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Шерифом» в Лиге Европы

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 20 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с молдавским «Шерифом» со счетом 1:1 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на главной арене спортивного комплекса «Шериф» в Тирасполе.

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Гол в составе железнодорожников на 17-й минуте забил полузащитник Антон Миранчук. У хозяев на 31-й минуте отличился Зиги Бадибанга. Чтобы засчитать гол «Шерифа», судье пришлось прибегнуть к системе определения взятия ворот.

Ранее команды встречались между собой лишь один раз в матче полуфинала Кубка содружества в 2003 году. Та встреча завершилась победой молдавского клуба со счетом 1:0.

После трех матчей группового раунда Лиги Европы «Локомотив» занимает первое место в группе F, набрав пять очков. «Шериф» делит второе место с датским «Копенгагеном», оба клуба набрали по три очка. Последнее место в группе занимает чешский «Фастав» с двумя очками.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа F, 19.10.2017, 22:05
Шериф
1Локомотив М1

Алексей Миранчук готовится к «Краснодару», а Антон забивает свой первый гол.

Гол в ворота «Шерифа» стал для Антона Миранчука первым в официальных матчах за «Локомотив». Ранее футболисту удавалось забивать только за сборную России, когда он отличился в товарищеской игре с московским «Динамо». Поэтому неслучайно игрок был признан лучшим в матче с «Шерифом» по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил вклад Антона Миранчука в результат команды в игре Лиги Европы. «Это была непростая игра против крепкого соперника, который играл в очень быстрый, острый футбол, при этом качественно оборонялся. Результат в целом неплохой», — отметил глава клуба.

При этом матч с «Шерифом» пропустил один из лидеров «Локомотива», брат Антона Миранчука — Алексей. Полузащитник не попал даже в заявку команды из-за повреждения связки голеностопа. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин отметил, что Алексея Миранчука не хватало команде в игре с «Шерифом». «Миранчук наш ведущий игрок. Без него креатива намного меньше», — отметил Семин.

Комментируя результат матча, Семин подчеркнул, что ничья вполне закономерна. Также он заметил, что команда при пяти набранных очках идет на первом месте в своей группе, что является хорошим промежуточным итогом. «Для турнирной таблицы нормальный результат. Для болельщиков была очень интересная игра, “Шериф” имел больше моментов, но ничья, наверное, стала закономерным итогом», — сказал тренер.

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«Локомотиву» грозят санкции из-за поведения болельщиков.

После забитого гола болельщики «Локомотива» очень «зажигательно» это отпраздновали, на гостевом секторе загорелись несколько файеров. Стюардам, находившимся на секторе, пришлось при помощи огнетушителей избавляться от полыхающей пиротехники. После этого было принято решение стянуть к трибуне несколько десятков сотрудников ОМОНа.

В результате использования пиротехники на матче Лиги Европы «Локомотиву» грозят санкции от УЕФА. Российский клуб будет как минимум оштрафован. При этом, если УЕФА вспомнит, как болельщики железнодорожников два года назад участвовали в драке с сотрудниками полиции Турции на матче с «Фенербахче», то наказание может быть строже. Таким образом, «Локомотив» может быть наказан закрытием сектора на следующем гостевом матче против чешского «Фастава» 7 декабря.

Со стороны болельщиков «Шерифа» перед матчем был организован перфоманс. На большом полотне размером с целый сектор был нарисован логотип клуба, из которого выходили солнечные лучи, город, а также надпись: «Твой город, твоя команда». При этом на всех трибунах зрители зажгли фонарики своих телефонов.

В следующем туре группового этапа Лиги Европы состоится ответная игра «Локомотива» и «Шерифа». Матч пройдет 2 ноября на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

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 Дебютный гол Антона Миранчука помог "Локомотиву" сыграть вничью с "Шерифом" в Лиге Европы
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