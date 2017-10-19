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02:09 (мск), источник: ТАСС

Геркус выделил игру Антона Миранчука в составе «Локомотива» в матче с «Шерифом»

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 20 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук, забивший в матче Лиги Европы молдавскому «Шерифу», выделялся своей игрой в матче. Такое мнение ТАСС высказал президент московского клуба Илья Геркус.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы в гостях сыграл вничью с тираспольским «Шерифом» со счетом 1:1. 22-летний Миранчук забил свой первый гол в официальных матчах за железнодорожников.

«Это была непростая игра против крепкого соперника, который играл в очень быстрый, острый футбол, при этом качественно оборонялся. Результат в целом неплохой. В нашей команде хотел бы выделить Антона Миранчука, забившего первый гол в официальных матчах, с чем его поздравляем», — сказал Геркус.

После трех матчей Лиги Европы «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав пять очков. «Шериф» делит второе место с датским «Копенгагеном», оба клуба набрали по три очка. Последнее место в группе занимает чешский «Фастав» с двумя очками.

Шериф 1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив М
19.10.2017, 22:05 Групповой турнир: Группа F Sheriff
Главные тренеры
Роберто Бордин Юрий Семин
Голы
31′ Зиги Бадибанга (А. Кулушич) 39
60 Антон Миранчук (Д. Фарфан) 17′
Составы
Звонимир Микулич 1
Матео Сушич (к) 55
да Силва Лейте Кристиану 15
Анте Кулушич 35
68′ Вячеслав Посмак 90
Зиги Бадибанга 39
Георге Антон 18
39′ Юрий Кендыш 77
81′ Жайру да Силва 10
90+1′ Петру Раку 4
69′ Йосип Брезовец 30
Бенжамен Балима 14
87′ Стефан Мугоша 9
Виталий Дамашкан 99
1 Маринату Алвим Гильерме 90′
20 Владислав Игнатьев 84′
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
60 Антон Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов
27 Игорь Денисов (к)
24 Эдер 61′
18 Александр Коломейцев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
6 Угловые 5
15 Фолы 20
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Иштван Вод (Венгрия)
Боковой судья Иштван Альберт (Венгрия)
Боковой судья Петер Береттьян (Венгрия)
За воротами Ференс Карако (Венгрия)
За воротами Йожеф Эрдош (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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