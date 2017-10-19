Геркус выделил игру Антона Миранчука в составе «Локомотива» в матче с «Шерифом»

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы в гостях сыграл вничью с тираспольским «Шерифом» со счетом 1:1. 22-летний Миранчук забил свой первый гол в официальных матчах за железнодорожников.

«Это была непростая игра против крепкого соперника, который играл в очень быстрый, острый футбол, при этом качественно оборонялся. Результат в целом неплохой. В нашей команде хотел бы выделить Антона Миранчука, забившего первый гол в официальных матчах, с чем его поздравляем», — сказал Геркус.