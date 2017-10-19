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01:01 (мск), источник: ТАСС

Семин: Ничья в матче Лиги Европы с «Шерифом» стала закономерным итогом

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 20 октября. /ТАСС/. Ничейный результат матча Лиги Европы между российским футбольным клубом «Локомотив» и молдавским «Шерифом» стал закономерным итогом. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер московского клуба Юрий Семин.

В четверг «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы в гостях сыграл вничью с тираспольским «Шерифом» со счетом 1:1.

«Для турнирной таблицы нормальный результат, “Шериф” играл очень хорошо при хорошей поддержке зрителей. Мы впервые увидели видеоповтор, после него уже ничего не скажешь. Для болельщиков была очень интересная игра, “Шериф” имел больше моментов, но ничья, наверное, стала закономерным итогом», — сказал Семин.

«Пять очков в трех матчах — это очень хороший результат, мы же на первом месте идем. Если так и останемся, будет вообще отлично», — добавил тренер.

В матче не смог принять участие полузащитник Алексей Миранчук, получивший небольшое повреждение связок голеностопа. «Миранчука всегда нам не хватает, он наш ведущий игрок. Без него креатива намного меньше», — отметил Семин.

По словам тренера, атакующая линия «Локомотива» имеет большие проблемы после перерыва на матчи национальных сборных. «Я доволен самоотдачей игроков и тем, как они справились с давлением, который оказывал “Шериф”, хоть футболисты играли не в лучший футбол. Сегодня не впечатлила линия атаки, но до этого она играла очень хорошо с “Динамо” (3:0) и “Фаставом” (3:0). Очень большая проблема после приезда [футболистов] из сборных, для нас было бы лучше продолжать играть, а сейчас получается нестабильность», — сказал Семин.

После трех матчей Лиги Европы «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав пять очков. «Шериф» делит второе место с датским «Копенгагеном», в активе клубов по три очка. Последнее место в группе занимает чешский «Фастав» с двумя очками.

Шериф 1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив М
19.10.2017, 22:05 Групповой турнир: Группа F Sheriff
Главные тренеры
Роберто Бордин Юрий Семин
Голы
31′ Зиги Бадибанга (А. Кулушич) 39
60 Антон Миранчук (Д. Фарфан) 17′
Составы
Звонимир Микулич 1
Матео Сушич (к) 55
да Силва Лейте Кристиану 15
Анте Кулушич 35
68′ Вячеслав Посмак 90
Зиги Бадибанга 39
Георге Антон 18
39′ Юрий Кендыш 77
81′ Жайру да Силва 10
90+1′ Петру Раку 4
69′ Йосип Брезовец 30
Бенжамен Балима 14
86′ Стефан Мугоша 9
87′ Виталий Дамашкан 99
1 Маринату Алвим Гильерме 90′
20 Владислав Игнатьев 84′
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
60 Антон Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов
27 Игорь Денисов (к)
24 Эдер 61′
18 Александр Коломейцев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
6 Угловые 5
15 Фолы 20
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Иштван Вод (Венгрия)
Боковой судья Иштван Альберт (Венгрия)
Боковой судья Петер Береттьян (Венгрия)
За воротами Ференс Карако (Венгрия)
За воротами Йожеф Эрдош (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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