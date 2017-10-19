Семин: Ничья в матче Лиги Европы с «Шерифом» стала закономерным итогом

В четверг «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы в гостях сыграл вничью с тираспольским «Шерифом» со счетом 1:1.

«Для турнирной таблицы нормальный результат, “Шериф” играл очень хорошо при хорошей поддержке зрителей. Мы впервые увидели видеоповтор, после него уже ничего не скажешь. Для болельщиков была очень интересная игра, “Шериф” имел больше моментов, но ничья, наверное, стала закономерным итогом», — сказал Семин.

«Пять очков в трех матчах — это очень хороший результат, мы же на первом месте идем. Если так и останемся, будет вообще отлично», — добавил тренер.

В матче не смог принять участие полузащитник Алексей Миранчук, получивший небольшое повреждение связок голеностопа. «Миранчука всегда нам не хватает, он наш ведущий игрок. Без него креатива намного меньше», — отметил Семин.

По словам тренера, атакующая линия «Локомотива» имеет большие проблемы после перерыва на матчи национальных сборных. «Я доволен самоотдачей игроков и тем, как они справились с давлением, который оказывал “Шериф”, хоть футболисты играли не в лучший футбол. Сегодня не впечатлила линия атаки, но до этого она играла очень хорошо с “Динамо” (3:0) и “Фаставом” (3:0). Очень большая проблема после приезда [футболистов] из сборных, для нас было бы лучше продолжать играть, а сейчас получается нестабильность», — сказал Семин.