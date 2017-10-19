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01:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гильерме тащил и тащил, но все — не вытащил

Команда Юрия Семина не смогла победить в Тирасполе, несмотря на то, что забила первой. Но и ничья оставила ее на первом месте в группе F.

Источник: Спорт-Экспресс

БРАТ ЗА БРАТА

Ситуация в группе железнодорожников перед этим туром смотрелась чрезвычайно любопытно — три матча из четырех завершились нулевыми ничьими, а все голы забила одна-единственная команда в одной-единственной игре. Более того — оказались они на счету одного-единственного человека, Фернандеша, которого незадолго до стартового свистка порадовали новостями с родины о вызове в сборную впервые с 2012 года. Само собой, окрыленный португалец и в этот раз вышел с первых минут.

К сожалению, другого лидера, Алексея Миранчука, в заявке не оказалось. На предматчевой тренировке молодой российский хавбек получил травму связок голеностопа, и рисковать его здоровьем в клубе не решились. Тем более в строй вернулся Фарфан, занявший место правого полузащитника, и состав железнодорожников даже при двух чистых опорниках, Тарасове и Игоре Денисове, смотрелся вполне себе атакующим.

А за честь футбольной семьи Миранчуков на славу постоял Антон. Именно он открыл счет в матче (а заодно и счет своим голам за «Локомотив»), уверенным и роскошным ударом в дальний угол завершив классную комбинацию красно-зеленых, состоявшую из семи коротких и быстрых передач в одно касание. Последний пас Фарфана пяткой вышел и вовсе на загляденье.

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ЯРКОСТЬ «ШЕРИФА»

Только развить успех у команды Семина, несмотря на удачный старт, не вышло. И вообще было большим заблуждением предрекать «Локомотиву» в Тирасполе легкую жизнь — как по причине не самого великого запаса прочности у него самого, так и исходя из неплохого уровня соперника. Это только казалось: «Подумаешь, какой-то “Шериф” из какого-то чемпионата Молдавии». А у него, на секундочку, последнее поражение во всех турнирах датировалось 1 августа (от «Карабаха» в отборе Лиги чемпионов), с тех пор же — 13 (вернее, уже 14) матчей без неудач. Которые пришлись не только во внутреннее первенство, но и на Лигу Европы против «Легии», «Злина» и «Копенгагена».

На поверку «Шериф» действительно оказался командой, пусть звезд с неба не хватающей, но крепкой, агрессивной, скоростной и атлетичной. И проблем обороне железнодорожников она напридумала в первом тайме немало. Ситуация для москвичей усугублялась тем, что они порой пытались лезть вперед с чрезмерным желанием, а оборачивалось это потерями, провалами в опорной зоне и свободным пространством на своей половине. Даже Денисов и Тарасов, разрушители по умолчанию, время от времени вдруг бежали вдвоем на один и тот же мяч и после позиционных промахов оказывались отыгранными. И один только Брезовец за стартовые 45 минут нанес три очень неприятных удара, после которых летать по углам приходилось Гильерме.

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А НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ МОГЛИ ПРОИГРАТЬ…

А пропустил «Локомотив» из-за серии недоработок: Денисов агрессивно полез в отбор и заработал штрафной у своих ворот, никому из обороняющихся не удалось вынести мяч после навеса и помешать Кулушичу в акробатическом прыжке выполнить передачу во вратарскую, Кверквелия зачем-то попятился назад, не оглянувшись, и не оставил в офсайде Бадибангу. А Гильерме не хватило удачи, чтобы отбить не получившийся в упор удар африканца. Мяч от рук вратаря пусть и совсем на чуть-чуть, но оказался за линией, что немедленно подтвердил повтор.

Мог в первом тайме «Локо» пропустить и еще, причем даже не один раз, тогда как с созиданием с каждой минутой у него все становилось только скромнее. После перерыва удалось улучшить лишь оборонительную составляющую футбола — ситуация у собственных ворот почти стабилизировалась, моменты «Шериф» создавать на регулярной основе перестал, но и красно-зеленые ничем удивить соперника не смогли. Вспоминается разве что выстрел Денисова — сильный и опасный, но неточный. На него, впрочем, хозяева в концовке ответили моментом куда более зубодробительным, когда Гильерме дважды подряд в течение пары секунд пришлось спасать команду.

В итоге 1:1. Результат и не самый великий, но исходя из турнирной стратегии (победа дома, ничья в гостях) — вполне себе приемлемый.

Шериф 1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив М
19.10.2017, 22:05 Групповой турнир: Группа F Sheriff
Главные тренеры
Роберто Бордин Юрий Семин
Голы
31′ Зиги Бадибанга (А. Кулушич) 39
60 Антон Миранчук (Д. Фарфан) 17′
Составы
Звонимир Микулич 1
Матео Сушич (к) 55
да Силва Лейте Кристиану 15
Анте Кулушич 35
68′ Вячеслав Посмак 90
Зиги Бадибанга 39
Георге Антон 18
39′ Юрий Кендыш 77
81′ Жайру да Силва 10
90+1′ Петру Раку 4
69′ Йосип Брезовец 30
Бенжамен Балима 14
86′ Стефан Мугоша 9
87′ Виталий Дамашкан 99
1 Маринату Алвим Гильерме 90′
20 Владислав Игнатьев 84′
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
60 Антон Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов
27 Игорь Денисов (к)
24 Эдер 61′
18 Александр Коломейцев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
6 Угловые 5
15 Фолы 20
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Иштван Вод (Венгрия)
Боковой судья Иштван Альберт (Венгрия)
Боковой судья Петер Береттьян (Венгрия)
За воротами Ференс Карако (Венгрия)
За воротами Йожеф Эрдош (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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