Гильерме тащил и тащил, но все — не вытащил
Команда Юрия Семина не смогла победить в Тирасполе, несмотря на то, что забила первой. Но и ничья оставила ее на первом месте в группе F.
Команда Юрия Семина не смогла победить в Тирасполе, несмотря на то, что забила первой. Но и ничья оставила ее на первом месте в группе F.
БРАТ ЗА БРАТА
Ситуация в группе железнодорожников перед этим туром смотрелась чрезвычайно любопытно — три матча из четырех завершились нулевыми ничьими, а все голы забила
К сожалению, другого лидера, Алексея Миранчука, в заявке не оказалось. На предматчевой тренировке молодой российский хавбек получил травму связок голеностопа, и рисковать его здоровьем в клубе не решились. Тем более в строй вернулся Фарфан, занявший место правого полузащитника, и состав железнодорожников даже при двух чистых опорниках, Тарасове и Игоре Денисове, смотрелся вполне себе атакующим.
А за честь футбольной семьи Миранчуков на славу постоял Антон. Именно он открыл счет в матче (а заодно и счет своим голам за «Локомотив»), уверенным и роскошным ударом в дальний угол завершив классную комбинацию
ЯРКОСТЬ «ШЕРИФА»
Только развить успех у команды Семина, несмотря на удачный старт, не вышло. И вообще было большим заблуждением предрекать «Локомотиву» в Тирасполе легкую жизнь — как по причине не самого великого запаса прочности у него самого, так и исходя из неплохого уровня соперника. Это только казалось: «Подумаешь,
На поверку «Шериф» действительно оказался командой, пусть звезд с неба не хватающей, но крепкой, агрессивной, скоростной и атлетичной. И проблем обороне железнодорожников она напридумала в первом тайме немало. Ситуация для москвичей усугублялась тем, что они порой пытались лезть вперед с чрезмерным желанием, а оборачивалось это потерями, провалами в опорной зоне и свободным пространством на своей половине. Даже Денисов и Тарасов, разрушители по умолчанию, время от времени вдруг бежали вдвоем на один и тот же мяч и после позиционных промахов оказывались отыгранными. И один только Брезовец за стартовые 45 минут нанес три очень неприятных удара, после которых летать по углам приходилось Гильерме.
А НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ МОГЛИ ПРОИГРАТЬ…
А пропустил «Локомотив»
Мог в первом тайме «Локо» пропустить и еще, причем даже не один раз, тогда как с созиданием с каждой минутой у него все становилось только скромнее. После перерыва удалось улучшить лишь оборонительную составляющую футбола — ситуация у собственных ворот почти стабилизировалась, моменты «Шериф» создавать на регулярной основе перестал, но и
В итоге 1:1. Результат и не самый великий, но исходя из турнирной стратегии (победа дома, ничья в гостях) — вполне себе приемлемый.
|Шериф
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1:1
Первый тайм: 1:1
|Локомотив М
|Роберто Бордин
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Иштван Вод (Венгрия)
|Боковой судья
|Иштван Альберт (Венгрия)
|Боковой судья
|Петер Береттьян (Венгрия)
|За воротами
|Ференс Карако (Венгрия)
|За воротами
|Йожеф Эрдош (Венгрия)