Гильерме тащил и тащил, но все — не вытащил

Источник: Спорт-Экспресс

БРАТ ЗА БРАТА

Ситуация в группе железнодорожников перед этим туром смотрелась чрезвычайно любопытно — три матча из четырех завершились нулевыми ничьими, а все голы забила одна-единственная команда в одной-единственной игре. Более того — оказались они на счету одного-единственного человека, Фернандеша, которого незадолго до стартового свистка порадовали новостями с родины о вызове в сборную впервые с 2012 года. Само собой, окрыленный португалец и в этот раз вышел с первых минут.

К сожалению, другого лидера, Алексея Миранчука, в заявке не оказалось. На предматчевой тренировке молодой российский хавбек получил травму связок голеностопа, и рисковать его здоровьем в клубе не решились. Тем более в строй вернулся Фарфан, занявший место правого полузащитника, и состав железнодорожников даже при двух чистых опорниках, Тарасове и Игоре Денисове, смотрелся вполне себе атакующим.

А за честь футбольной семьи Миранчуков на славу постоял Антон. Именно он открыл счет в матче (а заодно и счет своим голам за «Локомотив»), уверенным и роскошным ударом в дальний угол завершив классную комбинацию красно-зеленых, состоявшую из семи коротких и быстрых передач в одно касание. Последний пас Фарфана пяткой вышел и вовсе на загляденье.

ЯРКОСТЬ «ШЕРИФА»

Только развить успех у команды Семина, несмотря на удачный старт, не вышло. И вообще было большим заблуждением предрекать «Локомотиву» в Тирасполе легкую жизнь — как по причине не самого великого запаса прочности у него самого, так и исходя из неплохого уровня соперника. Это только казалось: «Подумаешь, какой-то “Шериф” из какого-то чемпионата Молдавии». А у него, на секундочку, последнее поражение во всех турнирах датировалось 1 августа (от «Карабаха» в отборе Лиги чемпионов), с тех пор же — 13 (вернее, уже 14) матчей без неудач. Которые пришлись не только во внутреннее первенство, но и на Лигу Европы против «Легии», «Злина» и «Копенгагена».

На поверку «Шериф» действительно оказался командой, пусть звезд с неба не хватающей, но крепкой, агрессивной, скоростной и атлетичной. И проблем обороне железнодорожников она напридумала в первом тайме немало. Ситуация для москвичей усугублялась тем, что они порой пытались лезть вперед с чрезмерным желанием, а оборачивалось это потерями, провалами в опорной зоне и свободным пространством на своей половине. Даже Денисов и Тарасов, разрушители по умолчанию, время от времени вдруг бежали вдвоем на один и тот же мяч и после позиционных промахов оказывались отыгранными. И один только Брезовец за стартовые 45 минут нанес три очень неприятных удара, после которых летать по углам приходилось Гильерме.

А НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ МОГЛИ ПРОИГРАТЬ…

А пропустил «Локомотив» из-за серии недоработок: Денисов агрессивно полез в отбор и заработал штрафной у своих ворот, никому из обороняющихся не удалось вынести мяч после навеса и помешать Кулушичу в акробатическом прыжке выполнить передачу во вратарскую, Кверквелия зачем-то попятился назад, не оглянувшись, и не оставил в офсайде Бадибангу. А Гильерме не хватило удачи, чтобы отбить не получившийся в упор удар африканца. Мяч от рук вратаря пусть и совсем на чуть-чуть, но оказался за линией, что немедленно подтвердил повтор.

Мог в первом тайме «Локо» пропустить и еще, причем даже не один раз, тогда как с созиданием с каждой минутой у него все становилось только скромнее. После перерыва удалось улучшить лишь оборонительную составляющую футбола — ситуация у собственных ворот почти стабилизировалась, моменты «Шериф» создавать на регулярной основе перестал, но и красно-зеленые ничем удивить соперника не смогли. Вспоминается разве что выстрел Денисова — сильный и опасный, но неточный. На него, впрочем, хозяева в концовке ответили моментом куда более зубодробительным, когда Гильерме дважды подряд в течение пары секунд пришлось спасать команду.