Футболисты «Лиона» обыграли на выезде «Эвертон» в матче группового этапа Лиги Европы
МОСКВА, 20 окт —
МОСКВА, 20 окт —
Встреча группы Е, прошедшая в четверг в Ливерпуле на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Набиль Фекир с пенальти (6-я минута) и Бертран Траоре (75), хозяева ответили точным ударом Эшли Уильямса (69).
В другом матче группы итальянская «Аталанта» обыграла кипрский «Аполлон» со счетом 3:1 благодаря голам Йосипа Иличича (12), Андреа Петаньи (64) и Ремо Фройлера (66), у гостей отличился Андре Шембри (59).
В рамках группы В киевское «Динамо» дома не смогло переиграть швейцарский «Янг Бойз» — 2:2. У хозяев мячи забили Дьёмерси Мбокани (34) и Николай Морозюк (49), у гостей дубль оформил Рожер Ассале (17 и 39). В другой встрече квартета албанский «Скендербеу» и сербский «Партизан» мячей друг другу не забили — 0:0.
В рамках группы А пражская «Славия» сыграла вничью на выезде с испанским «Вильярреалом» — 2:2. В составе пражан мячи забили
Результаты других матчей Лиги Европы:
Группа С.
«Брага» (Португалия) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:2,
«Хоффенхайм» (Германия) — «Истанбул ББ» (Турция) — 3:1;.
Группа D.
«Аустрия» (Вена, Австрия) — «Риека» (Хорватия) — 1:3,
«Милан» (Италия) — АЕК (Афины, Греция) — 0:0.
|Роналд Куман
|Брюно Женезьо
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бас Найхайс (Нидерланды)