Футболисты «Лиона» обыграли на выезде «Эвертон» в матче группового этапа Лиги Европы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Лео Бокерия рассказал, что могло привести к смерти Марьянова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Текущие события
Футбол. Еврокубки
19.10
Вильярреал2
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
19.10
Скендербеу0
Партизан0
Футбол. Еврокубки
19.10
Динамо К2
Янг Бойз2
Футбол. Еврокубки
19.10
Брага0
Лудогорец2
Футбол. Еврокубки
19.10
Хоффенхайм3
Истанбул ББ1
Футбол. Еврокубки
19.10
Милан0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
19.10
Аустрия В1
Риека3
Футбол. Еврокубки
19.10
Эвертон1
Лион2
Футбол. Еврокубки
19.10
Аталанта3
Аполлон1
Футбол. Еврокубки
19.10
Шериф1
Локомотив М1
Футбол. Еврокубки
19.10
Злин1
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
19.10
Лугано3
Виктория Пл2
Футбол. Еврокубки
19.10
Хапоэль Беэр-Шева1
Стяуа2
Футбол. Еврокубки
19.10
БАТЭ1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
19.10
Црвена Звезда0
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
19.10
Коньяспор0
Зальцбург2
Футбол. Еврокубки
19.10
Марсель2
Витория Гимарайнш1
Футбол. Еврокубки
19.10
Эстерсунд2
Атлетик2
Футбол. Еврокубки
19.10
Заря Лг2
Герта1
Футбол. Еврокубки
19.10
Ницца1
Лацио3
Футбол. Еврокубки
19.10
Зюлте-Варегем1
Витесс1
Футбол. Еврокубки
19.10
Зенит3
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
19.10
Вардар0
Реал Сосьедад6
Футбол. Еврокубки
19.10
Астана4
Маккаби Тель-Авив0
Все события
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Возьмут ли россияне все золото? Все о «Гран-при России»
ЦСКА проиграл «Реалу» в матче Евролиги
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Как правильно вызывать скорую
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
26ЦСКА проиграл второй раз подряд в Лиге чемпионов
01:09 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Лиона» обыграли на выезде «Эвертон» в матче группового этапа Лиги Европы

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Футболисты французского «Лиона» обыграли на выезде английский «Эвертон» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Источник: AFP 2017

Встреча группы Е, прошедшая в четверг в Ливерпуле на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Набиль Фекир с пенальти (6-я минута) и Бертран Траоре (75), хозяева ответили точным ударом Эшли Уильямса (69).

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа B, 19.10.2017, 22:05
Динамо К
2Янг Бойз2

В другом матче группы итальянская «Аталанта» обыграла кипрский «Аполлон» со счетом 3:1 благодаря голам Йосипа Иличича (12), Андреа Петаньи (64) и Ремо Фройлера (66), у гостей отличился Андре Шембри (59).

В рамках группы В киевское «Динамо» дома не смогло переиграть швейцарский «Янг Бойз» — 2:2. У хозяев мячи забили Дьёмерси Мбокани (34) и Николай Морозюк (49), у гостей дубль оформил Рожер Ассале (17 и 39). В другой встрече квартета албанский «Скендербеу» и сербский «Партизан» мячей друг другу не забили — 0:0.

В рамках группы А пражская «Славия» сыграла вничью на выезде с испанским «Вильярреалом» — 2:2. В составе пражан мячи забили экс-нападающий ЦСКА Томаш Нецид (18) и бывший капитан «Зенита» Мигел Данни (30), у хозяев отличились Мануэль Тригерос (41) и Карлос Бакка (44).

Результаты других матчей Лиги Европы:

Группа С.

«Брага» (Португалия) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:2,

«Хоффенхайм» (Германия) — «Истанбул ББ» (Турция) — 3:1;.

Группа D.

«Аустрия» (Вена, Австрия) — «Риека» (Хорватия) — 1:3,

«Милан» (Италия) — АЕК (Афины, Греция) — 0:0.

Эвертон 1:2
Первый тайм: 0:1
Лион
19.10.2017, 22:05 Групповой турнир: Группа E Goodison Park
Главные тренеры
Роналд Куман Брюно Женезьо
Голы
69′ Эшли Уильямс (Г. Сигурдссон) 5
18 Набиль Фекир 6′
10 Бертран Траоре (М. Корне) 75′
Составы
Джордан Пикфорд 1
Майкл Кин 4
66′ Эшли Уильямс (к) 5
Кюко Мартина 15
Мэйсон Холгейт 30
Том Дэйвис 26
Никола Влашич 27
Доминик Калверт-Льюин 29
57′ Морган Шнейдерлен 2
Гильфи Тоур Сигурдссон 18
45′ Дави Классен 20
55′ Адемола Лукман 31
68′ Кевин Миральяс 11
Сандро Рамирес 9
1 Антони Лопеш
5 Муктар Диакаби
6 Антониу Марселу
20 Фернанду де Оливейра Марсал
23 Кенни Тете
8 Уссем Ауа
29 Люка Тузар
10 Бертран Траоре 65′
11 Мемфис Депай 89′
28 Танги Ндомбеле
18 Набиль Фекир (к) 61′
12 Жордан Ферри
17 Мизьян Маолида 70′
27 Максвел Гнали Корне
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 6
8 Угловые 5
13 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бас Найхайс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
«Зенит» разобрался с «Русенборгом»
«Локомотив» не удержал победу над «Шерифом» в матче Лиги Европы
Возьмут ли россияне все золото? Все о «Гран-при России»
ЦСКА проиграл «Реалу» в матче Евролиги
«Арсенал» в большинстве обыграл «Црвену Звезду» в матче ЛЕ
Россия увеличила отрыв в рейтинге УЕФА после провала Португалии
Спорт-Экспресс
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь