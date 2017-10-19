Футболисты «Лиона» обыграли на выезде «Эвертон» в матче группового этапа Лиги Европы

Источник: AFP 2017

Встреча группы Е, прошедшая в четверг в Ливерпуле на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Набиль Фекир с пенальти (6-я минута) и Бертран Траоре (75), хозяева ответили точным ударом Эшли Уильямса (69).

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа B, 19.10.2017, 22:05 Динамо К 2 Янг Бойз 2

В другом матче группы итальянская «Аталанта» обыграла кипрский «Аполлон» со счетом 3:1 благодаря голам Йосипа Иличича (12), Андреа Петаньи (64) и Ремо Фройлера (66), у гостей отличился Андре Шембри (59).

В рамках группы В киевское «Динамо» дома не смогло переиграть швейцарский «Янг Бойз» — 2:2. У хозяев мячи забили Дьёмерси Мбокани (34) и Николай Морозюк (49), у гостей дубль оформил Рожер Ассале (17 и 39). В другой встрече квартета албанский «Скендербеу» и сербский «Партизан» мячей друг другу не забили — 0:0.

В рамках группы А пражская «Славия» сыграла вничью на выезде с испанским «Вильярреалом» — 2:2. В составе пражан мячи забили экс-нападающий ЦСКА Томаш Нецид (18) и бывший капитан «Зенита» Мигел Данни (30), у хозяев отличились Мануэль Тригерос (41) и Карлос Бакка (44).

Результаты других матчей Лиги Европы:

Группа С.

«Брага» (Португалия) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:2,

«Хоффенхайм» (Германия) — «Истанбул ББ» (Турция) — 3:1;.

Группа D.

«Аустрия» (Вена, Австрия) — «Риека» (Хорватия) — 1:3,