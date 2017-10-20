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Россия увеличила отрыв в рейтинге УЕФА после провала Португалии
Российские клубы на этой еврокубковой неделе добавили в рейтинг УЕФА 5 очков или 1,000 балла.
Российские клубы на этой еврокубковой неделе добавили в рейтинг УЕФА 5 очков или 1,000 балла.
«Спартак» одержал победу над «Севильей» (5:1), ЦСКА уступил «Базелю» (0:2), «Зенит» обыграл «Русенборг» (3:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» (1:1).
5 представителей Португалии на этой неделе проиграли свои матчи. Таким образом, отрыв России в борьбе за 6-е место увеличился до 5,134 балла. Португальским командам, чтобы ликвидировать такое отставание, необходимо набрать 31 очко (15 побед и 1 ничья) при том, что российские больше не наберут ни одного.
Напомним, 6-е место позволит России заявить в Лигу чемпионов три команды в сезоне 2019/20. При этом два клуба получат прямые путевки в групповой турнир, еще один — в отборочный.