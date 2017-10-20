Россия увеличила отрыв в рейтинге УЕФА после провала Португалии

5 представителей Португалии на этой неделе проиграли свои матчи. Таким образом, отрыв России в борьбе за 6-е место увеличился до 5,134 балла. Португальским командам, чтобы ликвидировать такое отставание, необходимо набрать 31 очко (15 побед и 1 ничья) при том, что российские больше не наберут ни одного.