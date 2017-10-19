Лидер группы «Астаны» отыгрался с 0:2 в Лиге Европы

Игра третьего тура группы А проходила «Эстадио де ла Серамика» и завершилась со счетом По ходу встречи хозяева отыграли два мяча.

Все мячи в этой встречи были забиты в первом тайме. Голы Томаша Нецида на 18-й минуте и Данни на исходе получаса обеспечили задел «Славии». Все перевернулось за мгновение до перерыва. На 41-й минуте Мануэль Тригеррос отыграл один мяч, а на 44-й Карлос Бакка сделал счет равным.

В другом матче группы А «Астана» несколькими часами ранее на своем поле разгромила израильский «Маккаби» из Тель-Авива — 4:0. По дублю оформили Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга.

На данный момент «Вильярреал» и «Славия» с пятью очками лидируют в таблице. Далее идет «Астана», у которой четыре балла. Четвертую строчку занимает «Маккаби», набравший пока одно очко.