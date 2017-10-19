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00:43 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер группы «Астаны» отыгрался с 0:2 в Лиге Европы

Испанский «Вильярреал» сыграл вничью с чешской «Славией» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра третьего тура группы А проходила «Эстадио де ла Серамика» и завершилась со счетом По ходу встречи хозяева отыграли два мяча.

Все мячи в этой встречи были забиты в первом тайме. Голы Томаша Нецида на 18-й минуте и Данни на исходе получаса обеспечили задел «Славии». Все перевернулось за мгновение до перерыва. На 41-й минуте Мануэль Тригеррос отыграл один мяч, а на 44-й Карлос Бакка сделал счет равным.

В другом матче группы А «Астана» несколькими часами ранее на своем поле разгромила израильский «Маккаби» из Тель-Авива — 4:0. По дублю оформили Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга.

На данный момент «Вильярреал» и «Славия» с пятью очками лидируют в таблице. Далее идет «Астана», у которой четыре балла. Четвертую строчку занимает «Маккаби», набравший пока одно очко.

Четвертый тур состоится 3 ноября. В этот день «Славия» в Праге примет «Вильярреал», а «Астана» отправится в гости к «Маккаби».

Вильярреал 2:2
Первый тайм: 2:2
Славия Пр
19.10.2017, 22:05 Групповой турнир: Группа A Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Ярослав Шилгавы
Голы
41′ Мануэль Тригерос (Пабло Форнальс) 14
44′ Карлос Бакка (Д. Бонера) 9
27 Томаш Нецид (Э. Соболь) 18′
7 Мигел Алвеш Данни (Ян Сикора) 30′
Составы
Мариано Дамиан Барбоса 25
Виктор Руис 6
90+1′ Коста Хорда Хауме (к) 11
Антонио Рукавина 22
Даниэле Бонера 23
Мануэль Тригерос 14
83′ Рамиро Герра 26
Карлос Бакка 9
77′ Пабло Форнальс 8
Самуэль Кастильехо 10
31′ 45′ Роберто Сориано 20
Денис Черышев 7
60′ Энес Унал 15
Седрик Бакамбу 17
16 Ян Лаштувка
3 Эдуард Соболь
4 Якуб Югас
25 Михал Фридрих
7 Мигел Алвеш Данни (к)
22 Томаш Соучек
26 Якуб Громада
27 Томаш Нецид
19 Симон Дели 45′
18 Ян Боржил 90+2′
6 Ян Сикора 84′
17 Мирослав Стох
8 Яромир Змргал 69′
14 Мик ван Бюрен
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
16 Фолы 19
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Свейн Уддвар Муэн (Норвегия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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