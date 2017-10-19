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00:22 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в матче Лиги Европы

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 19 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с молдавским «Шерифом» со счетом 1:1 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

В составе железнодорожников забитым мячом отметился Антон Миранчук (17-я минута), для которого этот гол стал первым в составе «Локомотива». У хозяев отличился Зиги Бадибанга (31), чтобы засчитать его гол судье пришлось прибегнуть к системе определения взятия ворот.

До этого «Локомотив» и «Шериф» встречались один раз. Полуфинальный матч Кубка содружества 2003 года завершился победой команды из Тирасполя — 1:0.

В другом матче группы F чешский «Фастав» на своем поле сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (1:1). На 72-й минуте при счете 1:1 встреча была прервана из-за плохой видимости, вызванной густым туманом. Спустя примерно 20 минут игра возобновилась.

«Локомотив» с пятью очками продолжает лидировать в турнирной таблице. Второе место делят «Копенгаген» и «Шериф», трижды сыгравшие вничью и набравшие по три очка. Четвертую строчку занимает «Фастав» (два очка).

В следующем туре пройдут матчи «Локомотив» — «Шериф» и «Копенгаген» — «Фастав». Обе встречи состоятся 2 ноября.

Шериф 1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив М
19.10.2017, 22:05 Групповой турнир: Группа F Sheriff
Главные тренеры
Роберто Бордин Юрий Семин
Голы
31′ Зиги Бадибанга (да Силва Лейте Кристиану) 39
60 Антон Миранчук (Д. Фарфан) 17′
Составы
Звонимир Микулич 1
Матео Сушич (к) 55
да Силва Лейте Кристиану 15
Анте Кулушич 35
67′ Вячеслав Посмак 90
Зиги Бадибанга 39
Георге Антон 18
39′ Юрий Кендыш 77
81′ Жайру да Силва 10
90′ Петру Раку 4
69′ Йосип Брезовец 30
Бенжамен Балима 14
86′ Стефан Мугоша 9
Виталий Дамашкан 99
1 Маринату Алвим Гильерме 89′
20 Владислав Игнатьев 84′
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
60 Антон Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов
27 Игорь Денисов (к)
24 Эдер 61′
18 Александр Коломейцев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
6 Угловые 5
15 Фолы 20
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Иштван Вод (Венгрия)
Боковой судья Иштван Альберт (Венгрия)
Боковой судья Петер Береттьян (Венгрия)
За воротами Ференс Карако (Венгрия)
За воротами Йожеф Эрдош (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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