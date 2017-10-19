«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в матче Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

В составе железнодорожников забитым мячом отметился Антон Миранчук (17-я минута), для которого этот гол стал первым в составе «Локомотива». У хозяев отличился Зиги Бадибанга (31), чтобы засчитать его гол судье пришлось прибегнуть к системе определения взятия ворот.

До этого «Локомотив» и «Шериф» встречались один раз. Полуфинальный матч Кубка содружества 2003 года завершился победой команды из Тирасполя — 1:0.

В другом матче группы F чешский «Фастав» на своем поле сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (1:1). На 72-й минуте при счете 1:1 встреча была прервана из-за плохой видимости, вызванной густым туманом. Спустя примерно 20 минут игра возобновилась.

«Локомотив» с пятью очками продолжает лидировать в турнирной таблице. Второе место делят «Копенгаген» и «Шериф», трижды сыгравшие вничью и набравшие по три очка. Четвертую строчку занимает «Фастав» (два очка).