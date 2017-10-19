Штегер: Игра с БАТЭ получилась равная
19 октября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Игра с БАТЭ получилась равная. Такое мнение высказал на
19 октября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Игра с БАТЭ получилась равная. Такое мнение высказал на
«Игра с БАТЭ шла равная, в
Наставник борисовчан Александр Ермакович отметил, что все прошло по плану. «После первого тайма соперник устал и начал раскрываться, появилось много моментов, которые мы сумели реализовать. Были опасные ситуации и у нас, но вратарь выручил» — рассказал он.
В другом поединке третьего тура группы Н сербская «Црвена Звезда» принимала в Белграде английский «Арсенал» из Лондона и уступила с тем же минимальным результатом 0:1.
Оба соперника были настроены
Турнирное положение после первого круга:
«Арсенал» — 9 очков (разница мячей — 8−3), «Црвена Звезда» — 4 (2−2), БАТЭ — 4 (4−5), «Кельн» — 0 (1−5).
В следующем туре 2 ноября футболисты БАТЭ сыграют в гостях у «Кельна», в Лондоне «Арсенал» примет «Црвену Звезду».
|Александр Ермакович
|Петер Штегер
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хюсейин Гечек (Турция)