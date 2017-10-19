Штегер: Игра с БАТЭ получилась равная

«Игра с БАТЭ шла равная, в какой-то момент даже показалось, что мы сможем победить, но, к сожалению, проиграли с минимальным счетом — 0:1. Соперник сумел среагировать на опасные ситуации и воспользовался нашими ошибками. Борисовский клуб сегодня сыграл хорошо», — сказал Петер Штегер.

Наставник борисовчан Александр Ермакович отметил, что все прошло по плану. «После первого тайма соперник устал и начал раскрываться, появилось много моментов, которые мы сумели реализовать. Были опасные ситуации и у нас, но вратарь выручил» — рассказал он.

В другом поединке третьего тура группы Н сербская «Црвена Звезда» принимала в Белграде английский «Арсенал» из Лондона и уступила с тем же минимальным результатом 0:1.

Оба соперника были настроены по-боевому, много атаковали, но судьбу поединка решил единственный гол хозяев — через 10 минут после начала второго тайма Алексей Риос оказался самым расторопным в штрафной площади гостей и забил победный гол.

Турнирное положение после первого круга:

«Арсенал» — 9 очков (разница мячей — 8−3), «Црвена Звезда» — 4 (2−2), БАТЭ — 4 (4−5), «Кельн» — 0 (1−5).