Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
Экс-наставник «Иртыша» Димитров вывел «Лудогорец» в лидеры группы Лиги Европы
Болгарский «Лудогорец», который тренирует
Болгарский «Лудогорец», который тренирует
В матче третьего тура болгары в гостях обыграли португальскую «Брагу» — на 25-й минуте счет открыл Космин Моци, а затем на 56-й защитник «Браги» Рауль отправил мяч в собственные ворота.
После трех туров турнирная ситуация в группе «С» выглядит так: «Лудогорец» — 7 очков, «Брага» — 6, «Хоффенхайм» — 3, «Истанбул Башакшехир» — 1.
|Абел Феррейра
|Димитар Димитров
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|13
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)