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00:51 (мск), источник: Sports.kz

Экс-наставник «Иртыша» Димитров вывел «Лудогорец» в лидеры группы Лиги Европы

Болгарский «Лудогорец», который тренирует экс-наставник павлодарского «Иртыша» Димитар Димитров, успешно выступает на групповом этапе Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

В матче третьего тура болгары в гостях обыграли португальскую «Брагу» — на 25-й минуте счет открыл Космин Моци, а затем на 56-й защитник «Браги» Рауль отправил мяч в собственные ворота.

После трех туров турнирная ситуация в группе «С» выглядит так: «Лудогорец» — 7 очков, «Брага» — 6, «Хоффенхайм» — 3, «Истанбул Башакшехир» — 1.

Брага 0:2
Первый тайм: 0:1
Лудогорец
19.10.2017, 22:05 Групповой турнир: Группа C Municipal de Braga
Главные тренеры
Абел Феррейра Димитар Димитров
Голы
30 Козмин Моци (К. Вандерсон) 25′
34 Раул Силва 56′
Составы
Матеуш 92
Жефферсон 4
45′ Рикарду Феррейра 24
Раул Силва 34
49′ Рикарду Эжгаиу 47
Никола Вукчевич 35
Ахмед I Хассан 9
86′ Жоау Паулу Паулинью 20
59′ Марселу Гояну (к) 87
Шадаш 10
58′ Жоау Карлуш 23
Фабиу Мартинш 26
71′ Франсержиу 27
Андре Орта 15
33 Ренан
2 Рафаэл Форстер
4 Неусиану Сисинью
30 Козмин Моци
32 Игорь Пластун
12 Анисе
44 Яцек Гуральски
88 Кристальду Фариас Вандерсон
6 Натанаэл 85′ 47′
8 Лукас Пашеку Саша
84 Марселу Насименту Марселинью (к) 74′
18 Светослав Дяков
92 Джоди Лукоки 83′
28 Клаудиу Кешеру
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
13 Угловые 3
20 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лудогорец
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Брага
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Иртыш П
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