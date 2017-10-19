Экс-наставник «Иртыша» Димитров вывел «Лудогорец» в лидеры группы Лиги Европы

В матче третьего тура болгары в гостях обыграли португальскую «Брагу» — на 25-й минуте счет открыл Космин Моци, а затем на 56-й защитник «Браги» Рауль отправил мяч в собственные ворота.



После трех туров турнирная ситуация в группе «С» выглядит так: «Лудогорец» — 7 очков, «Брага» — 6, «Хоффенхайм» — 3, «Истанбул Башакшехир» — 1.