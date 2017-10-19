Манчини: «Зениту» надо работать над продвижением российского футбола

«Зенит» в четверг обыграл «Русенборг» со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. В начале октября президент РФ Владимир Путин пошутил на счет того, что в стартовом составе «Зенита» в матче Лиги Европы (с испанским клубом «Реал Сосьедад» — прим. ТАСС) вышли восемь иностранных футболистов. В игре с «Русенборгом» в стартовом составе команды было вновь восемь легионеров.