Ригони оставил себе на память мяч после матча с «Русенборгом»

«Зенит» в четверг дома обыграл «Русенборг» со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Ригони забил три мяча, хет-трик стал первым в карьере 24-летнего аргентинца.
«Оставил на память мяч, а вся команда расписалась на нем», — сказал Ригони.
В турнирной таблице группы L «Зенит» лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, второе место занимает испанский «Реал Сосьедад» (6), третье — «Русенборг» (3), четвертое — македонский «Вардар» (0).
В следующем туре пройдут матчи «Русенборг» — «Зенит» и «Реал Сосьедад» — «Вардар». Обе встречи состоятся 2 ноября.