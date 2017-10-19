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22:57 (мск), источник: ТАСС

Манчини: Первое место «Зенита» в группе Лиги Европы — большой успех

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Первое место в группе Лиги Европы является для «Зенита» большим успехом, потому что на старте турнира команда не считалась фаворитом. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Зенит» в четверг дома обыграл «Русенборг» со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. В турнирной таблице группы L «Зенит» лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, второе место занимает «Реал Сосьедад» (6), третье — «Русенборг» (3), четвертое — «Вардар» (0).

«Для нас важно, что мы занимаем первое место, это большой успех, потому что, возможно, на старте турнира, мы вообще считались третьей командой группы, потому что есть еще сильные “Русенборг” и “Реал Сосьедад”. Но нам надо продолжать играть так же и выйти в плей-офф», — заявил Манчини.

Хет-трик в матче оформил аргентинец Эмилиано Ригони. «Неважно, кто забивает — Александр Кокорин, Дмитрий Полоз или Ригони. Главное, чтобы команда забивала», — считает итальянец.

В следующем туре пройдут матчи «Русенборг» — «Зенит» и «Реал Сосьедад» — «Вардар». Обе встречи состоятся 2 ноября.

Зенит 3:1
Первый тайм: 1:0
Русенборг
19.10.2017, 20:00 Зрители: 46211 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Коре Ингебригтсен
Голы
1′ Эмилиано Ариэль Ригони (Д. Кришито, А. Кокорин) 10
68′ Эмилиано Ариэль Ригони (Л. Паредес) 10
75′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
23 Поль Андре Хелланд (Я. Расмуссен) 88′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Матиас Краневиттер 8
39′ 83′ Леандро Паредес 5
Кристиан Нобоа 16
86′ Александр Кокорин 9
Дмитрий Полоз 7
62′ Себастьян Дриусси 11
Александр Ерохин 21
1 Андре Хансен
5 Якоб Расмуссен
4 Торе Региниуссен
14 Юхан Бьердаль
7 Майк Йенсен (к)
24 Андерс Конрадсен
9 Никлас Бендтнер
3 Биргер Мелинг
2 Вегар Эгген Хеденстад 82′ 14′
20 Алекс Герсбах
15 Андерс Трондсен 80′ 35′
25 Мариус Лундемо
28 Самуэль Адегбенро 80′
23 Поль Андре Хелланд
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
17 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 5
8 Угловые 5
7 Фолы 8
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Мик Пикель (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Беньямин Бранд (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Русенборг
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