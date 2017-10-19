Манчини: Первое место «Зенита» в группе Лиги Европы — большой успех

«Зенит» в четверг дома обыграл «Русенборг» со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. В турнирной таблице группы L «Зенит» лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, второе место занимает «Реал Сосьедад» (6), третье — «Русенборг» (3), четвертое — «Вардар» (0).
«Для нас важно, что мы занимаем первое место, это большой успех, потому что, возможно, на старте турнира, мы вообще считались третьей командой группы, потому что есть еще сильные “Русенборг” и “Реал Сосьедад”. Но нам надо продолжать играть так же и выйти в плей-офф», — заявил Манчини.
Хет-трик в матче оформил аргентинец Эмилиано Ригони. «Неважно, кто забивает — Александр Кокорин, Дмитрий Полоз или Ригони. Главное, чтобы команда забивала», — считает итальянец.
В следующем туре пройдут матчи «Русенборг» — «Зенит» и «Реал Сосьедад» — «Вардар». Обе встречи состоятся 2 ноября.