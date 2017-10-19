Манчини: Первое место «Зенита» в группе Лиги Европы — большой успех

«Для нас важно, что мы занимаем первое место, это большой успех, потому что, возможно, на старте турнира, мы вообще считались третьей командой группы, потому что есть еще сильные “Русенборг” и “Реал Сосьедад”. Но нам надо продолжать играть так же и выйти в плей-офф», — заявил Манчини.