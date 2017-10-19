Три-гони. «Зенит» разобрался с «Русенборгом»

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АНТИЛИМИТ

Кто-то выступает против лимита в СМИ, кто-то говорит о его вреде на конференциях РФС, а кто-то молчит — но при этом все понимают, что ограничения на иностранцев ему мешают.

На игру с «Реал Сосьедад» Роберто Манчини выпустил восемь легионеров, что даже не осталось без внимания Президента России Владимира Путина. Глава «Зенита» Сергей Фурсенко на это заметил, что команда во всех встречах соблюдает лимит, и матч с испанцами был единственным вышедшим за рамки. Но в Лиге Европы это и допустимо.

Можно было предположить, что теперь сине-бело-голубые станут ставить пять россиян даже в еврокубке, но нет. С «Русенборгом» Манчини снова отправил на поле восемь легионеров, хотя на предматчевой пресс-конференции произнес загадочную фразу: «Не могу не согласиться с нашим Президентом». Кстати, фамилии россиян тоже не изменились — вновь с первых минут вышли Лунев, Кузяев и Кокорин. Их уж точно нельзя называть «детьми лимита».

Вновь в стартовом составе вышел весь аргентинский квинтет «Зенита», вновь петербуржцы забили очень рано, и вновь отличился Ригони — все, как в матче с «Реал Сосьедад». Правда, тогда вскоре после гола южноамериканца забил и Кокорин, но на этот раз сценарий переписали. Про створ ворот зенитовцы вообще забыли — в следующий раз хозяева заставили голкипера «Русенборга» Хансена поработать только в добавленное к первому тайму время.

МАНЧИНИ НЕДОВОЛЕН ДРИУССИ

Удивительно, но хромало позиционное нападение «Зенита» — то, чем питерский клуб давит соперников в чемпионате России (16 голов в результате таких атак, больше всех). Сине-бело-голубые использовали короткие передачи реже, чем обычно. И даже диспетчер Паредес чаще посылал мяч на дальние расстояния, чем на ближние.

Хромала игра у Ригони. Пусть он и забил, но Манчини был явно недоволен действиями аргентинца. После того как в конце первого тайма полузащитник зачем-то пробил слета, и мяч отскочил в сторону боковой линии, Манчини вскипел — покрутил пальцем у виска и что-то сказал помощникам. Казалось, будто в перерыве Ригони заменят.

Но этого аргентинца не заменили, зато во втором тайме ушел с поля другой — Дриусси, который до перерыва неохотно открывался, пусть и пробил дважды в створ. Уходя на замену, Манчини даже не пожал форварду руку и высказал что-то ему вслед — явно не поблагодарил за игру.

Другой нападающий тоже взял паузу — во втором матче подряд Кокорин не забил. Возможно, сказалась командировка в сборную. «Усталость присутствует», — косвенно подтвердил эти догадки сам Александр. Впрочем, когда есть такой Ригони, «молчание» Кокорина не так страшно.

АРГЕНТИНСКИЙ ХЕТ-ТРИК

Хавбек «Зенита» во втором тайме забегал с утроенной энергией — вероятно, в перерыве получил нагоняй от Манчини. В первые минуты после перерыва аргентинец упустил два момента и приблизил свою замену. Но тренер решил иначе, оставил Ригони на поле и чуть модернизировал его позицию — полузащитник переместился в центр нападения и стал давить на медлительный центр обороны «Русенборга».

План сработал: друг за другом Ригони забил второй и третий мячи, обеспечив победу «Зениту». Понятно, зачем петербуржцы накупили столько аргентинцев — если у одного не идет игра, то другой его заменяет и начинает заколачивать голы пачками. Отличная взаимозаменяемость!

Гости после третьего успеха сине-бело-голубых поникли, хотя в первой тайме давили на ворота Лунева — у главной звезды «Русенборга» Бендтнера был один роскошный момент, но он упустил шанс. Только в концовке, когда зрители уже перестали смотреть на поле и тщетно пытались запустить волну, норвежцы отыграли один мяч. Но на большее их не хватило — «Зенит» заслуженно победил и почти обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы.