Три-гони. «Зенит» разобрался с «Русенборгом»

АНТИЛИМИТ
На игру с «Реал Сосьедад» Роберто Манчини выпустил восемь легионеров, что даже не осталось без внимания Президента России Владимира Путина. Глава «Зенита» Сергей Фурсенко на это заметил, что команда во всех встречах соблюдает лимит, и матч с испанцами был единственным вышедшим за рамки. Но в Лиге Европы это и допустимо.
Можно было предположить, что теперь
Вновь в стартовом составе вышел весь аргентинский квинтет «Зенита», вновь петербуржцы забили очень рано, и вновь отличился Ригони — все, как в матче с «Реал Сосьедад». Правда, тогда вскоре после гола южноамериканца забил и Кокорин, но на этот раз сценарий переписали. Про створ ворот зенитовцы вообще забыли — в следующий раз хозяева заставили голкипера «Русенборга» Хансена поработать только в добавленное к первому тайму время.
МАНЧИНИ НЕДОВОЛЕН ДРИУССИ
Удивительно, но хромало позиционное нападение «Зенита» — то, чем питерский клуб давит соперников в чемпионате России (16 голов в результате таких атак, больше всех).
Хромала игра у Ригони. Пусть он и забил, но Манчини был явно недоволен действиями аргентинца. После того как в конце первого тайма полузащитник
Но этого аргентинца не заменили, зато во втором тайме ушел с поля другой — Дриусси, который до перерыва неохотно открывался, пусть и пробил дважды в створ. Уходя на замену, Манчини даже не пожал форварду руку и высказал
Другой нападающий тоже взял паузу — во втором матче подряд Кокорин не забил. Возможно, сказалась командировка в сборную. «Усталость присутствует», — косвенно подтвердил эти догадки сам Александр. Впрочем, когда есть такой Ригони, «молчание» Кокорина не так страшно.
АРГЕНТИНСКИЙ
Хавбек «Зенита» во втором тайме забегал с утроенной энергией — вероятно, в перерыве получил нагоняй от Манчини. В первые минуты после перерыва аргентинец упустил два момента и приблизил свою замену. Но тренер решил иначе, оставил Ригони на поле и чуть модернизировал его позицию — полузащитник переместился в центр нападения и стал давить на медлительный центр обороны «Русенборга».
План сработал: друг за другом Ригони забил второй и третий мячи, обеспечив победу «Зениту». Понятно, зачем петербуржцы накупили столько аргентинцев — если у одного не идет игра, то другой его заменяет и начинает заколачивать голы пачками. Отличная взаимозаменяемость!
Гости после третьего успеха
Гоша ЧЕРНОВ
из
|Роберто Манчини
|Коре Ингебригтсен
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|17
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|5
|8
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
|Боковой судья
|Мик Пикель (Германия)
|Боковой судья
|Ян Зайдель (Германия)
|За воротами
|Беньямин Бранд (Германия)
|За воротами
|Харм Осмерс (Германия)