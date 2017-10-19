«Реал Сосьедад» забил 6 безответных мячей «Вардару» в матче футбольной Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Игра группы L, прошедшая в четверг в Скопье, закончилась со счетом 6:0 в пользу гостей. В составе победителей покер оформил Виллиан Жозе да Силва (34-я, 42-я, 55-я, 59-я минуты), по мячу забили Микель Ойарсабаль (12) и Альберто де ла Белья (90).

«Реал Сосьедад» набрал 6 очков и расположился на втором месте в группе. Лидирует в квартете санкт-петербургский «Зенит» (9 баллов), одержавший три победы подряд. Третье место занимает норвежский «Русенборг» (3). Замыкает турнирную таблицу в группе «Вардар» (0).