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22:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал Сосьедад» забил 6 безответных мячей «Вардару» в матче футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Футболисты испанского «Реал Сосьедад» одержали крупную победу над македонским «Вардаром» в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

Игра группы L, прошедшая в четверг в Скопье, закончилась со счетом 6:0 в пользу гостей. В составе победителей покер оформил Виллиан Жозе да Силва (34-я, 42-я, 55-я, 59-я минуты), по мячу забили Микель Ойарсабаль (12) и Альберто де ла Белья (90).

«Реал Сосьедад» набрал 6 очков и расположился на втором месте в группе. Лидирует в квартете санкт-петербургский «Зенит» (9 баллов), одержавший три победы подряд. Третье место занимает норвежский «Русенборг» (3). Замыкает турнирную таблицу в группе «Вардар» (0).

В следующем туре «Реал Сосьедад» и «Вардар» вновь сыграют между собой. Матч пройдет 2 ноября в Сан-Себастьяне.

Вардар 0:6
Первый тайм: 0:3
Реал Сосьедад
19.10.2017, 20:00 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Главные тренеры
Чедомир Яневски Эусебио Сакристан
Голы
18 Микель Ойярсабаль 12′
12 да Силва Виллиан Жозе 34′
12 да Силва Виллиан Жозе 42′
12 да Силва Виллиан Жозе 55′
12 да Силва Виллиан Жозе 59′
24 Альберто де ла Белья 90′
Составы
Филип Гачевски 90
61′ Бобан Грнчаров (к) 6
Оганес Амбарцумян 19
Евгений Новак 21
Джамбул Джигаури 7
Тигран Барсегян 11
Никола Глигоров 16
Жуан Фелипе 70
73′ Дарко Глишич 32
Бесир Демири 23
45′ Бобан Николов 20
Деян Блажевски 9
64′ Италу 48
Ваня Маркович 8
1 Херонимо Рульи
3 Диего Льоренте
15 Ариц Элустондо
24 Альберто де ла Белья
27 Андони Горосабель
5 Игор Субельдия
10 Аргарате Хаби Прието (к)
16 Серхио Каналес
4 Асьер Андонехи Ильярраменди 64′
14 Рубен Пардо
12 да Силва Виллиан Жозе 60′
21 Хон Баутиста
18 Микель Ойярсабаль 57′
8 Аднан Янузай
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 32
4 Удары в створ 13
2 Угловые 8
9 Фолы 10
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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