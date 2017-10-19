Александр Ермакович: В паре моментов «Кельн» нас простил

— Понимали, что сегодня будет сложно. Не смотря на то, что «Кельн» идет на последнем месте в чемпионате, — это бундеслига, это уровень. Скорость и интенсивность — все чувствуется. Нам было очень тяжело. Особенно в первом тайме. Моги как выиграть, так и проиграть. Очень важно, что мы забили гол и уже соперник раскрывался. Были хорошие возможности для контратак. К сожалению, не реализовали. Надо отдать должное, что нас тоже в паре моментов простили. Благодарен ребятам, что проявили характер и волю. Мы в игре. И будем бороться за выход в плей-офф.
— Почему с первых минут решили выпустить Николая Сигневича?
— Николай неплохо себя проявлял в последних играх. Понимали, что будет много борьбы сегодня, поэтому выпустили Колю. Доволен его игрой сегодня.
Да, Гордейчука хотели раньше выпустить. Там по Полякову были моменты: менять или нет. Потом решили, что оставим так, как есть. Денис сказал, что может продолжить игру, — цитирует Ермаковича by.tribuna.com.
На 55-й минуте в составе белорусского клуба забил Алексей Риос. БАТЭ с четырьмя очками на данный момент идет третьим в группе Н. У «Кельна» ноль очков и последнее место. В следующем туре эти команды сыграют на поле «Кельна».