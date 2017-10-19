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22:42 (мск), источник: Советский спорт

Александр Ермакович: В паре моментов «Кельн» нас простил

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Кельном» (1:0) в Лиге Европы.

Источник: РИА "Новости"

— Понимали, что сегодня будет сложно. Не смотря на то, что «Кельн» идет на последнем месте в чемпионате, — это бундеслига, это уровень. Скорость и интенсивность — все чувствуется. Нам было очень тяжело. Особенно в первом тайме. Моги как выиграть, так и проиграть. Очень важно, что мы забили гол и уже соперник раскрывался. Были хорошие возможности для контратак. К сожалению, не реализовали. Надо отдать должное, что нас тоже в паре моментов простили. Благодарен ребятам, что проявили характер и волю. Мы в игре. И будем бороться за выход в плей-офф.

— Почему с первых минут решили выпустить Николая Сигневича?

— Николай неплохо себя проявлял в последних играх. Понимали, что будет много борьбы сегодня, поэтому выпустили Колю. Доволен его игрой сегодня.

Да, Гордейчука хотели раньше выпустить. Там по Полякову были моменты: менять или нет. Потом решили, что оставим так, как есть. Денис сказал, что может продолжить игру, — цитирует Ермаковича by.tribuna.com.

На 55-й минуте в составе белорусского клуба забил Алексей Риос. БАТЭ с четырьмя очками на данный момент идет третьим в группе Н. У «Кельна» ноль очков и последнее место. В следующем туре эти команды сыграют на поле «Кельна».

БАТЭ 1:0
Первый тайм: 0:0
Кельн
19.10.2017, 20:00 Групповой турнир: Группа H Борисов-Арена
Главные тренеры
Александр Ермакович Петер Штегер
Голы
55′ Алексей Риос 17
Составы
Денис Щербицкий 48
Виталий Гайдучик 3
Неманья Милунович 19
Денис Поляков 33
Максим Володько 42
Алексей Риос 17
Станислав Драгун 21
Игорь Стасевич (к) 22
74′ Александр Володько 8
Дмитрий Бага 55
68′ Мирко Иванич 10
Михаил Гордейчук 62
85′ Николай Сигневич 13
Виталий Родионов 20
1 Тимо Хорн
3 Доминик Хайнц
5 Доминик Маро (к)
16 Павел Ольковски
6 Марко Хегер
20 Салих Озджан
34 Константин Рауш
11 Симон Цоллер
13 Юя Осако
8 Милош Йоич 70′
21 Леонардо Биттенкурт
17 Кристиан Клеменс 61′
19 Серу Гирасси 89′
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 8
2 Угловые 5
9 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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