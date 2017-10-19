Александр Ермакович: В паре моментов «Кельн» нас простил

— Понимали, что сегодня будет сложно. Не смотря на то, что «Кельн» идет на последнем месте в чемпионате, — это бундеслига, это уровень. Скорость и интенсивность — все чувствуется. Нам было очень тяжело. Особенно в первом тайме. Моги как выиграть, так и проиграть. Очень важно, что мы забили гол и уже соперник раскрывался. Были хорошие возможности для контратак. К сожалению, не реализовали. Надо отдать должное, что нас тоже в паре моментов простили. Благодарен ребятам, что проявили характер и волю. Мы в игре. И будем бороться за выход в плей-офф.